W nabożeństwie biorą udział nowy król Karol III wraz z królową-małżonką, pozostałe dzieci zmarłej monarchini - księżniczka Anna, książę Andrzej i książę Edward, a także premier Wielkiej Brytanii Liz Truss, minister ds. Szkocji w jej rządzie Alister Jack oraz szefowa szkockiego rządu Nicola Sturgeon.

Kondukt żałobny. Za trumną szedł król i członkowie rodziny królewskiej

Trumna została przykryta używaną w Szkocji wersją sztandaru królewskiego, na którym położono wieniec z kwiatów i roślin - róż, frezji, chryzantem, wrzosu, ostu, rozmarynu, przetacznika i pospornicy.

Bezpośrednio za karawanem wiozącym trumnę szli król Karol III, księżniczka Anna, książę Andrzej i książę Edward - poza Andrzejem, który nie pełni obowiązków członka rodziny królewskiej, pozostali byli ubrani w mundury wojskowe. Dalej w kondukcie szli mąż księżniczki Anny, wiceadmirał Timothy Lawrence, królowa-małżonka Camilla oraz żona księcia Edwarda, Zofia.

Przejście konduktu do katedry św. Idziego (St Giles' Cathedral) zajęło 19 minut, po czym po godz. 16 polskiego czasu rozpoczęło się nabożeństwo, podczas którego wspominane będzie życie zmarłej monarchini oraz jej liczne związki ze Szkocją. Od godz. 18.30 polskiego czasu trumna z ciałem królowej pozostanie w katedrze na 24 godziny wystawiona na widok publiczny i w tym czasie mieszkańcy Szkocji będą mogli przejść koło niej, aby oddać hołd. Wieczorem, o godz. 20.20 czasu polskiego dzieci Elżbiety II będą uczestniczyć w czuwaniu przy trumnie.

Trumna z ciałem Elżbiety II została w niedzielę przewieziona z zamku Balmoral, gdzie królowa zmarła w czwartek po południu do Pałacu Holyroodhouse, będącego oficjalną rezydencją brytyjskich monarchów w Szkocji. We wtorek wieczorem zostanie przewieziona samolotem do Londynu.



