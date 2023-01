Wielka Brytania: Syn zabił swoją 84-letnią matkę. Policja nie ma złudzeń

45-letni mężczyzna zabił swoją 84-letnią matkę w jednym z sennych miasteczek w sercu Anglii. Policja potrzebowała dnia, by ująć sprawcę, i nie ma wątpliwości, że to syn jest sprawcą zbrodni. Zaapelowała jednak do mieszkańców o pomoc.

Zdjęcie Do zabójstwa doszło w jednym z domów przy ulicy High Street / ADAM WOOLFITT / @DonkeyJunkMedia/Twitter / AFP