W poniedziałek 22 sierpnia policjanci z Merseyside otrzymali zgłoszenie o strzelaninie w jednej z dzielnic Liverpoolu - Knotty Ash. Około godziny 22:00 funkcjonariusze przybyli do domu zlokalizowanego przy ulicy Kingsheath Avenue, skąd świadkowie słyszeli podejrzane odgłosy. Mundurowi zastali na miejscu trzy ranne osoby - małą dziewczynkę oraz kobietę i mężczyznę. Wszyscy zostali przewiezieni do szpitala. Niestety, dziewięciolatka w wyniku postrzelenia w klatkę piersiową niedługo później zmarła.

Jak dotąd nie ustalono, kim jest osoba, która otworzyła ogień na prywatnej posesji. Policja wszczęła śledztwo, które ma wyjaśnić okoliczności, w jakich doszło do brutalnej zbrodni. W celu uzyskania jakichkolwiek informacji, służby odwiedzają wszystkie okoliczne domy, gdzie po kolei przesłuchują każdego mieszkańca.

- To naprawdę szokujące, że młoda i niewinna dziewczyna została śmiertelnie postrzelona. W tym bardzo trudnym czasie, kierujemy do jej rodziny i przyjaciół kondolencje. Żaden rodzic nigdy nie powinien cierpieć z powodu utraty dziecka w tak strasznych okolicznościach - powiedziała zastępczyni tamtejszego komendanta Jenny Sims, cytowana przez "The Guardian".

"Ten tchórz nie zasługuje na to, by chodzić po ulicach"

Policjanci wezwali wszystkie osoby, które poniedziałkowego wieczora przebywały w okolicach miejsca, gdzie doszło do zabójstwa o udostępnienie im materiałów z kamer samochodowych, kamer CCT i telefonów komórkowych.

- To odrażająca zbrodnia. Musimy dowiedzieć się, kto jest za nią odpowiedzialny. Ten tchórz nie zasługuje na to, by chodzić po ulicach. Zwracam się do wszystkich osób, które mogą coś wiedzieć o pilny kontakt i rozmowę z nami, dzięki czemu ta osoba jak najszybciej trafi za kraty - zaapelowała do okolicznych mieszkańców Jenny Sims.

Policja Merseyside poprosiła także o kierowanie wszelkich informacji na temat strzelaniny w Knotty Ash pod numer 0 800 555 111.

Seria morderstw w hrabstwie Merseyside

Jak podaje brytyjski dziennik "The Guardian", tej samej nocy, w której doszło do strzelaniny w Knotty Ash, dwóch mężczyzn zostało aresztowanych za śmiertelne zadźganie nożem starszej kobiety w Kirkby, innym mieście położonym w w hrabstwie Merseyside.

Dzień wcześniej, w dzielnicy Old Swan w Liverpoolu doszło do innej brutalnej zbrodni. We wczesnych godzinach porannych zastrzelono tam pracownika samorządowego. 28-letni Ashley Dale zginął na miejscu.

Policja wciąż poszukuje także dwóch osób, które 16 sierpnia zastrzeliły 20-latka, a następnie uciekły na rowerach elektrycznych. Do morderstwa doszło w dzielnicy Toxteth.