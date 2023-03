Luke Budworth znalazł w swoim domu w Micklegate w hrabstwie York malowidła z XVII wieku. Naukowiec z Uniwersytetu w Leeds natknął się na nie podczas skuwania tynków w kuchni. - Pierwszymi osobami, które je zobaczyły, byli monterzy. Mężczyźni znaleźli freski za moją szafką kuchenną - opisał właściciel mieszkania w rozmowie z agencją SWNS.

Malowidła datowane są na ok. 1660 rok. Freski przedstawiają sceny z tomu "Emblems" z 1635 roku, autorstwa angielskiego barokowego poety Francisa Quarlesa.

- To naprawdę niezwykłe, że przetrwały takie wydarzenia, jak wielki pożar Londynu z 1666 roku i tym podobne - ocenił Luke Budworth.

Wielka Brytania: Znalazł historyczne malowidła na ścianie w kuchni

Właściciel mieszkania latami myślał, że warstwą tynku znajduje się po prostu gruba ściana. - Dom wiele razy zmieniał właścicieli - wyjaśnił Brytyjczyk. - Kiedy zobaczyłem freski, byłem naprawdę podekscytowany. Chwyciłem za narzędzia i zacząłem je odsłaniać, kawałek po kawałku - opisał.

- To malowidła o dużym znaczeniu w skali kraju - ocenił Budworth.

Zajmujący się na co dzień medycyną mężczyzna stwierdził w rozmowie z brytyjskimi mediami, że freski to nie tylko "niesamowite odkrycie", ale także swego rodzaju brzemię. Luke Budworth wyjaśnił, że nie ma pieniędzy na konserwację malunków. Pomocy postanowiła udzielić mu rządowa organizacja Historic England.

- Sporządziliśmy wysokiej rozdzielczości grafikę z malunkami, aby móc zabezpieczyć nią freski. Mamy nadzieję, że uda nam się dotrzeć do specjalistów, którzy będą chcieli rozpocząć w mieszkaniu prace konserwatorskie. Liczymy także na to, że skłoni to innych mieszkańców Micklegate do uważnego przyjrzenia się swoim ścianom - podsumował Budworth.