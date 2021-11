Wielka Brytania: Rekordowa liczba migrantów na kanale La Manche

Oprac.: Karol Dejas Świat

Aż 1185 nielegalnych imigrantów przedostało się w czwartek do Wielkiej Brytanii przez kanał La Manche - podało w piątek brytyjskie MSW. To szósty w tym roku dobowy rekord. Służby przekazały, że od stycznia do Wielkiej Brytanii napłynęło trzykrotnie więcej osób niż w całym 2020 roku. - Liczba nielegalnych migrantów wypływających z Francji, którą widzimy dziś, jest nie do zaakceptowania. Brytyjska opinia publiczna ma dość patrzenia, jak ludzie umierają w kanale La Manche - przekazało brytyjskie MSW.

Zdjęcie Migranci napływają do Calais / Louis Witter / Le Pictorium/Le Pictorium/East News / East News