Wielka Brytania przekaże Ukrainie więcej czołgów niż zapowiadano

Prystajko powiedział, że Wielka Brytania obiecała Ukrainie 14 czołgów Challenger 2, ale "w wyniku wizyty prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego (w Londynie 8 lutego - red.) uzgodniono, że ta liczba wzrośnie dwukrotnie".

Oczekuje się, że pierwsze brytyjskie maszyny trafią do Ukrainy w marcu.

"Trzeba wznowić produkcję"

Ambasador dodał, że produkcja Challengerów powinna zostać wznowiona, gdyż o ile w latach 90. Wielka Brytania miała ich ponad 2 tysiące, to obecnie jest ich w brytyjskich siłach zbrojnych tylko kilkaset. - I do tego nie wszystkie są w stanie pozwalającym użyć ich do walki: trzeba je wyremontować, zmodernizować i tylko część jest gotowa do przekazania Ukrainie - oznajmił dyplomata.



- Zachodzą więc oba procesy: bierzemy (sprzęt) z magazynów Wielkiej Brytanii i nie tylko, ale są też przypadki, gdy zdajemy sobie sprawę, że doszliśmy do granic możliwości i po prostu natychmiast trzeba wznowić produkcję - oświadczył Prystajko.

Brytyjskie czołgi dla Ukrainy

Na początku lutego w mediach społecznościowych brytyjskie Ministerstwo Obrony ogłosiło: "Załogi czołgów z Sił Zbrojnych Ukrainy szybko opanowały w tym tygodniu sterowanie potężnym Challengerem 2". W kolejnym poście Ministerstwo napisało: "Serdecznie witamy ukraiński personel, który przybył do Wielkiej Brytanii w ten weekend, aby zapoznać się z AS90".