Policja w Lancashire przekazała, że 42-letni mężczyzna został ukarany mandatem. Rzecznik Downing Street potwierdził, że to Sunak otrzymał karę. - Premier jest w pełni świadomy, że popełnił błąd i przeprosił - przekazał rzecznik, dodając, że Sunak opłaci mandat.



Jak przypomina portal, pasażerowie, którzy podróżują samochodem bez zapiętych pasów, mogą zostać ukarani mandatem w wysokości 100 funtów (ok. 513 zł). W przypadku gdy sprawa trafi do sądu, mandat może wzrosnąć do 500 funtów (ok. 2563 zł).

