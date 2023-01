Zagadka sprzed niemal czterech miesięcy wciąż pozostaje niewyjaśniona. 28 września 2022r. w pobliżu plaży Weymouth w Dorset w południowej Anglii policjanci znaleźli mężczyznę niezdolnego do przypomnienia sobie i podania swojej tożsamości.

Anglia: Znaleziony mężczyzna nie wie, kim jest. Prasa: Historia jak Jasona Bourne'a

Jak pisze Daily Mail, sprawa przypomina nieco serię filmów o Jasonie Bournie, bohaterze, którego pierwowzór stworzył amerykański pisarz Robert Ludlum. W historii, która okazała się sukcesem zarówno literackim, jak i kinowym, Bourne - świetnie wyszkolony oficer, wyrzucony po sztormie u francuskich wybrzeży, również nie jest w stanie przypomnieć sobie informacji na swój temat - ma amnezję.

Jak przekazuje Becky Barnes z policji w Dorset: - Kontynuujemy dochodzenie w celu ustalenia tożsamości tego mężczyzny, które obejmowało kontakt z Interpolem i innymi agencjami partnerskimi.

Funkcjonariusze do tej pory jednak nie byli w stanie potwierdzić jego tożsamości, a, jak podano, "on sam nie był w stanie powiedzieć, kim jest, ani podać żadnych informacji o tym, skąd pochodzi on lub jego rodzina".

Mężczyzna jest obecnie pod opieką służby zdrowia

Mężczyzna ma 175 cm wzrostu, około 40 lat, jest szczupły i ma wschodnioeuropejski akcent. Jego pierwszy językiem najprawdopodobniej jest łotewski. W momencie znalezienia go przez policję ubrany był w czarny kask motocyklowy bez wizjera, czarną skórzaną kurtkę oraz dwie pary czarnych spodni od garnituru. Miał także długie, kręcone, brązowe włosy i brodę.

- Odkąd go znaleziono, mężczyzna jest pod bezpieczną opieką służby zdrowia. Niestety, nie był w stanie powiedzieć nam, kim jest, ani podać żadnych szczegółów na temat miejsca zamieszkania lub swojej rodziny - przekazuje Richard Symonds z policji w Dorset. I dodaje:

- Pomimo tego, że funkcjonariusze przeprowadzili szereg dochodzeń, m.in. sprawdzono raporty o osobach zaginionych wraz z innymi siłami policyjnymi, nie jesteśmy ani trochę bliżej ustalenia tych informacji. Mam nadzieję, że publikując zdjęcie mężczyzny, komuś uda się go rozpoznać, dzięki czemu pomoże nam on ustalić, kim jest.

Policja w Dorset prosi o pomoc wszystkie osoby, które są w stanie pomóc w ustaleniu tożsamości odnalezionego mężczyzny.