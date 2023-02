Nicola Bulley nie żyje. 45-latka zaginęła w styczniu

45-letnia matka dwójki dzieci Nicola Bulley zaginęła pod koniec stycznia. Ostatni raz była widziana 27 stycznia podczas spaceru z psem w okolicy rzeki Wyre. Kobieta nigdy nie wróciła do domu. Na jednej z ławek nad rzeką został odnaleziony jej telefon. W okolicy błąkał się samotny pies.

Prowadzące sprawę służby od początku podejrzewały, że doszło do utonięcia. W akcję poszukiwawczą zaangażowano psy tropiące, nurków, drony i helikoptery.

Ostatecznie ciało zostało odnalezione przez dwie osoby, które spacerowały z psami nad rzeką niecałe dwa kilometry od miejsca, w którym Bulley była widziana ostatni raz.

Brytyjskie media po potwierdzeniu informacji, że to ciało poszukiwanej zostało wyciągnięte z rzeki, oceniły, że rodzi to wiele pytań - między innymi o to, dlaczego akcja poszukiwawcza trwała trzy tygodnie.

Same poszukiwania wzbudziły ogromne zainteresowanie postronnych osób, której pojawiały się na miejscu i nagrywały okolice. Co więcej, kontrowersje wywołało oświadczenie policji, która stwierdziła, że 45-latka miała "problemy alkoholowe spowodowane menopauzą".