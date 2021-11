Wielka Brytania: Posłowie upili się podczas lotu do garnizonu na Gibraltarze

Oprac.: Dawid Skrzypiński Świat

Podczas lotu na Gibraltar troje brytyjskich posłów upiło się i wszczęło awanturę na pokładzie samolotu - informuję dzienniki "The Times" i "The Sun". Politycy lecieli z wizytą do tamtejszego brytyjskiego garnizonu.

Zdjęcie zdjęcie ilustracyjne, pokład samolotu / Karol Makurat/REPORTER / Reporter