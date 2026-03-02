Premier Wielkiej Brytanii przekazał w wystąpieniu przed Izbą Lordów, że decyzja o tym, by nie angażować brytyjskich wojsk w atak na Iran, została źle przyjęta przez Donalda Trumpa.

- Prezydent Trump wyraził swój sprzeciw wobec naszej decyzji o nieangażowaniu się w początkowe ataki - powiedział Keir Starmer, uzasadniając swoje stanowisko "ochroną brytyjskich interesów".

Wojna w Iranie. Starmer: Lekcje historii nauczyły nas

Spór pomiędzy Londynem a Waszyngtonem rozgorzał w kwestii wykorzystania brytyjskiej bazy w atolu Diego Garcia. Położona na Oceanie Indyjskim jednostka jest kluczowym punktem logistycznym dla amerykańskich operacji dalekiego zasięgu.

- To prawdopodobnie nigdy wcześniej nie zdarzyło się między naszymi krajami - skrytykował decyzję Londynu Trump, cytowany przez Reuters.

- Moim obowiązkiem jest osądzanie, co leży w interesie narodowym Wielkiej Brytanii. To właśnie uczyniłem i podtrzymuję to - powiedział Keir Starmer w brytyjskim parlamencie.

Premier w Izbie Lordów kilkakrotnie wspomniał o konieczności posiadania "podstawy prawnej" i "realnego, przemyślanego planu" przed podjęciem działań przez brytyjskich żołnierzy.

- Lekcje historii nauczyły nas, że przy podejmowaniu takich decyzji ważne jest ustalenie, czy działania Wielkiej Brytanii mają podstawę prawną. To jedna z lekcji płynących z Iraku. I czy istnieje realny, przemyślany plan z celem, który można osiągnąć lub który ma realne szanse, że zostanie osiągnięty - powiedział.

- Ten rząd nie wierzy, że zmiana reżimu spadnie z nieba - zaznaczył Starmer.

Iran. Keir Starmer wyjaśniał udostępnienie Amerykanom baz

Podczas wystąpienia premier odniósł się do ataku na brytyjską bazę wojskową Akrotiri na Cyprze. W placówkę uderzył dron, najprawdopodobniej był to irański Shahed 136. Atak miał spowodować niewielkie straty.

- W nocy dron uderzył w bazę RAF Akrotiri na Cyprze. W wyniku ataku nikt nie zginął. Chcę wyrazić się jasno - atak na bazę RAF Akrotiri na Cyprze nie stanowił odpowiedzi na żadną decyzję, którą podjęliśmy - podkreślił szef brytyjskiego rządu.

Keir Starmer przekazał deputowanym, że według ustaleń służb do ataku doszło przed ogłoszeniem decyzji Londynu, by udostępnić wojskom amerykańskim swoje bazy wojskowe na Bliskim Wschodzie.

USA na Bliskim Wschodzie operują z placówek RAF. "Zniszczenie rakiet u źródła"

W wystąpieniu opublikowanym w poniedziałek w mediach społecznościowych premier Wielkiej Brytanii podkreślił, że jego państwo nie dołącza do działań ofensywnych przeciwko Iranowi, prowadzonych przez USA i Izrael. Decyzja o udostępnieniu baz Amerykanom ma służyć ochronie życia Brytyjczyków i interesów Korony.

- Jedynym sposobem, by zatrzymać zagrożenie, jest zniszczenie rakiet u źródła. USA poprosiły o możliwość wykorzystania brytyjskich baz w tym konkretnym, ograniczonym, defensywnym celu. Podjęliśmy decyzję o wydaniu zgody - oznajmił Starmer w nagraniu skierowanym do rodaków.

