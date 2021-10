Informację o ataku podała stacja Sky News. Według jej dziennikarzy sprawca zaatakował podczas aktywności poselskich Amessa w miejscowości Leigh-on-Sea w hrabstwie Essex w południowo-wschodniej Anglii i wielokrotnie ugodził go nożem. Z relacji innych mediów wynika, że napastnik wbiegł do kościoła, gdzie poseł spotkał się z wyborcami.

Policja przekazała, że zgłoszenie o ataku wpłynęło po godz. 12. Dodała, że w związku ze sprawą zatrzymano jedną osobę i nikt więcej nie jest poszukiwany.

Lekarze przez kilka godzin walczyli o życie Amessa, po godz. 16 przekazano, że niestety zmarł.



69-letni Amess był posłem do Izby Gmin z ramienia Partii Konserwatywnej od 1983 roku. Od wielu lat należał do eurosceptycznego skrzydła partii i przed referendum w 2016 roku poparł brexit.



W swoim ostatnim wpisie na Twitterze, zapraszał na spotkanie z wyborcami do kościoła w Leigh-on-Sea, gdzie zaatakował nożownik.