Premier Kosowa Albin Kurti zaznaczył, że w sprawie prowadzone są rozmowy między urzędnikami z Kosowa i Wielkiej Brytanii.

Kurti przekazał także, że kosowski rząd zgodził się na propozycję Wielkiej Brytanii, ponieważ ma "obowiązek" odwdzięczyć się za jej udział w siłach pokojowych w latach 90., które uchroniły Kosowo przed reżimem Slobodana Miloševića.

Kosowo "spłaca dług wdzięczności". Chcą przyjąć migrantów z Wysp

- Chcemy pomóc Wielkiej Brytanii. Uważamy, że jest to nasz przyjacielski i polityczny obowiązek. Mamy ograniczone możliwości, ale nadal chcemy pomóc - mówił.

W zamian Kosowo oczekuje od Wielkiej Brytanii wsparcia w zakresie bezpieczeństwa i wymiany informacji wywiadowczych w celu zwalczania zagrożeń ze strony Serbii i Rosji.

- Chcielibyśmy głównie uzyskać wsparcie w zakresie bezpieczeństwa - czy to poprzez umowy strategiczne, czy poprzez sprzęt i projekty. Nasze dwa zespoły pracują nad tym, ale myślę, że przyniesie to pomyślny rezultat - dodał.

Szczyt Bałkanów Zachodnich. W tle pomysł Starmera

W środę w Wielkiej Brytanii odbywa się szczyt Bałkanów Zachodnich. "Podczas, gdy temat tzw. ośrodków powrotu nie znajduje się w oficjalnym programie szczytu, Starmer ma nadzieję poczynić postępy w rozmowach z niektórymi uczestniczącymi krajami" - wskazuje "The Times".

Premier Czarnogóry Milojko Spajić zapowiedział, że jego kraj jest otwarty na negocjacje, ale tylko wtedy, gdy Wielka Brytania weźmie na siebie inwestycję w infrastrukturę transportową.

Trójstronne prezydium Bośni i Hercegowiny, pełniące funkcję głowy państwa, odrzuciło pomysł brytyjskiego premiera. Zapowiedziano, że ich kraj "nie ma zamiaru ani chęci, by zawierać jakiekolwiek porozumienie, które wiązałoby się z przyjmowaniem osób, którym nie przyznano azylu". Podobnego zdania jest premier Albanii Edi Rama. - Mówiłem to już wcześniej i powtórzę: nigdy w Albanii - przekazywał.

Wielka Brytania rozmawia z "wieloma krajami". Kosowo: Chcemy pomóc

W maju bieżącego roku premierKeir Starmer potwierdzał, że prowadzi rozmowy z "wieloma krajami" na temat odsyłania na ich terytorium osób bezprawnie przebywających w Wielkiej Brytanii i które nie mają już możliwości odwołania się od decyzji o deportacji.

Kilka dni później rzecznik rządu Perparim Kryeziu przekazywał, że Kosowo jest gotowe do podjęcia rozmów.

