Wielka Brytania. Keir Starmer: Do 2030 r. Polska może być bogatsza od Wielkiej Brytanii

Jeśli obecna polityka gospodarcza się nie zmieni, Wielkiej Brytanii grozi to, że do 2030 r. pod względem PKB na osobę zostanie wyprzedzona przez Polskę, a do 2040 również przez Węgry i Rumunię - ostrzegł w poniedziałek lider opozycyjnej Partii Pracy Keir Starmer. Dodał, że rządząca od 13 lat Partia Konserwatywna skierowała Wielką Brytanię na drogę powolnego upadku.

Zdjęcie Lider Partii Pracy Keir Starmer / The Labour Party / Twitter