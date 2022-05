Do tragedii, o której pisze BBC, doszło w piątek na Cuttys Lane w Stevenage po godz. 23. Wówczas 18-letni Polak wracał do domu z balu maturalnego.

Nastolatek zaatakowany nożem

Z nieustalonych przyczyn Kajetan został zaatakowany nożem przez swojego rówieśnika Patricka Sharpa. Nastolatek trafił do szpitala, ale nie udało się uratować jego życia. Zmarł we wczesnych godzinach porannych w sobotę.

18-letni Sharp został oskarżony o zamordowanie Kajetana i aresztowany. Dodatkowo młodemu mężczyźnie zarzucono posiadanie broni ofensywnej oraz narkotyków klasy A. W środę nastolatek ma stanąć przed sądem koronnym w Luton.

Tymczasem lokalna policja poszukuje świadków tragedii.

Kajetan był uczestnikiem talent show

Pochodząca z Polski rodzina Kajetana w oświadczeniu poinformowała, że jest "zdruzgotana", a "wszyscy, którzy znali nastolatka, będą za nim bardzo tęsknili."

Clive Matthew, dyrektor szkoły, do której uczęszczał chłopak, powiedział, że Kajetan był "nieustannym powodem do dumy dla szkoły i był dobrze znany ze swojej miłości do tańca". - Był członkiem Prospects Fraternity, grupy tanecznej, która podbiła serca szkoły i narodu, radząc sobie świetnie w programie BBC 'The Greatest Dancer' w 2019 roku - dodał dyrektor cytowany przez BBC.

W internecie zorganizowano zbiórkę na pogrzeb nastolatka.

