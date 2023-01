Wielka Brytania: 16-letnia uczennica napastowana seksualnie w Primarku

Oprac.: Aleksandra Wieczorek Świat

W Derby w Wielkiej Brytanii trwa obława. To po tym, jak w sklepie odzieżowym Primark doszło do napastowania seksualnego 16-letniej uczennicy. Do zdarzenia miało dojść w poniedziałek. Policja prosi o pomoc wszystkie osoby, które posiadają informacje w tej sprawie.

Zdjęcie Primark w Derby / Rui Vieira/PA Images via Getty Images / Getty Images