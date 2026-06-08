W skrócie Pożar stacji transformatorowej spowodował przerwę w dostawach prądu w Reutlingen, utrudniając codzienne funkcjonowanie miasta powyżej 100 tysięcy mieszkańców.

Śledczy wykryli trzy ogniska pożaru i badają, czy wydarzenie miało związek z wcześniejszym sabotażem infrastruktury energetycznej w Berlinie.

Naprawami i wsparciem poszkodowanych zajmują się służby ratunkowe oraz wolontariusze, a śledztwo prowadzą agencje bezpieczeństwa i Centrum Antyterrorystyczne.

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Śledczy odkryli trzy ogniska pożaru, który wybuchł nocy w Reutlingen, na południu Niemiec. To obecnie jeden z najważniejszych elementów śledztwa w kierunku ustalenia, czy mogło dojść do sabotażu.

Ogień spowodował awarię zasilania, którą zostały dotknięte dziesiątki mieszkańców tego niemieckiego miasta. Z problemami na skutek braku prądu mierzyły się m.in. szpitale i domy opieki.

Niemcy. Pożar w Reutlingen mógł zostać wywołany celowo

Śledczy analizują podobieństwo pożaru do podpalenia infrastruktury energetycznej w berlińskiej dzielnicy Lichterfelde na początku bieżącego roku. Wówczas do sabotażu przyznała się grupa lewicowych ekstremistów.

Policja - jak podał "Bild" - nie ujawnia szczegółów, jednak sprawdza wszystkie możliwe scenariusze. Jak dotąd nie pojawiło się oświadczenie potencjalnych sprawców pożaru.

"Pożar i późniejsza awaria prądu w Reutlingen spowodowały już milionowe szkody" - poinformował Euronews. Mimo upływu kolejnych godzin od pojawienia się problemu, część gospodarstw domowych w mieście nadal pozostaje bez prądu.

Wolontariusze pomagają w Reutlingen. Śledztwo przejęły służby specjalne

Rankiem bez prądu pozostawało około 30 tysięcy mieszkańców Reutlingen. Liczba ta stopniowo zmniejsza się wraz z prowadzonymi naprawami, jednak zasilenie nadal nie wszędzie wróciło. Jak poinformował "Die Zeit", w nocy w celu usunięcia skutków pożaru działało m.in. prawie 200 strażaków.

Na miejscu od rana pomagają wolontariusze Niemieckiego Czerwonego Krzyża oraz katolickiej organizacji humanitarnej i medycznej Malteser Relief Service.

Śledztwo ws. możliwego podpalenia przejęły niemieckie agencje bezpieczeństwa oraz Centrum Antyterrorystyczne Krajowego Urzędu Kryminalnego. Obecnie nic jednak nie wskazuje na to, by w sprawę zamieszane były służby innego państwa.

Źródła: "Bild", "Die Zeit", Euronews





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