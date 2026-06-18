Wielka awaria na Kubie. Karaibska wyspa pogrążona w ciemności
Główna elektrownia na Kubie doznała usterki już po raz szesnasty w tym roku. Usuwanie awarii potrwa co najmniej do niedzieli. Spodziewane są wielogodzinne przerwy w dostawach prądu. Wyspiarski kraj pogrąża się w kryzysie po sankcjach nałożonych przez USA.
W skrócie
- Na Kubie pogłębia się kryzys związany z przerwami dostaw energii elektrycznej, wynikający między innymi z powtarzających się usterek głównej elektrowni.
- Główna elektrownia im. Antonio Guiterasa doświadczyła w tym roku szesnastej awarii, a jej naprawa potrwa co najmniej do niedzieli, powodując wielogodzinne przerwy w dostawach prądu.
- Kryzys energetyczny nasilił się w związku z deficytem ropy naftowej oraz sankcjami nałożonymi przez Stany Zjednoczone, skutkując także problemami z wodą pitną i zakłóceniami sygnału internetowego.
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Główna kubańska elektrownia im. Antonio Guiterasa na środkowym zachodzie wyspy nie działa, poinformowała państwowa telewizja TVC. To już szesnasta tego typu usterka w tym roku, pogłębiająca trwający na Kubie kryzys energetyczny.
Kuba. Awaria głównej elektrowni. Kraj pogrążył się w ciemności
Władze elektrowni przekazały, że w związku z awarią kotła wykryto szereg innych usterek, które wymagają natychmiastowego usunięcia.
Prace naprawcze mają potrwać co najmniej do niedzieli. Do tego czasu większa część kraju będzie zmagać się z wielogodzinnymi przerwami w dostawach prądu.
Jak sprecyzował dyrektor zakładu Roman Perez Castaneda, wykryte w środę usterki zostały uznane za "powtarzające się źródło awarii". Kierownictwo elektrowni wielokrotnie podkreślało, że wymaga ona generalnego remontu, zaś liczne awarie zakładu wynikają z "odkładania na później gruntownego przeglądu".
Remont doprowadziłby jednak do całkowitego wstrzymania pracy elektrowni na okres co najmniej 180 dni.
Kryzys energetyczny na Kubie. Brak prądu i niedobory wody
Nasilający się kryzys energetyczny ma związek z silnym deficytem ropy naftowej i sankcjami nałożonymi na wyspę przez Stany Zjednoczone. Po interwencji wojsk USA w Wenezueli i zatrzymaniu prezydenta Nicolasa Maduro, nowe władze w Caracas wstrzymały transport surowca na wyspę, która i tak mierzy się z poważnymi niedoborami w gospodarce.
Z powodu licznych gróźb kierowanych w stronę Kuby przez Donalda Trumpa, który sugerował, że chciałby przejąć wyspę, w kraju panuje coraz większe zaniepokojenie skutkami kryzysu. Na ulice wychodzą mieszkańcy domagający się przywrócenia pełni prac w elektrowniach. Te bez generalnych remontów nie mają możliwości sprawnego działania.
Jak informują kubańskie media, wielogodzinne przerwy w dostawach prąd powodują także częste niedobory wody pitnej oraz zakłócenia sygnału internetowego.