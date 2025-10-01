W skrócie W Monachium służby prowadzą dużą akcję po doniesieniach o strzałach i eksplozjach.

Media donoszą, że na miejscu zdarzenia znaleziono ciało mężczyzny oraz osoby z ranami postrzałowymi.

Według mediów mężczyzna miał zdetonować ładunki wybuchowe w domu rodziców i odebrać sobie życie.

Od wczesnych godzin porannych w środę w Monachium trwają wzmożone działania służb. Tamtejsza policja wydała w mediach społecznościowych komunikat w tej sprawie.

"Obecnie wspólnie ze strażą pożarną przeprowadzamy akcję w rejonie ulicy Lerchenau. Mogą wystąpić znaczne utrudnienia w ruchu. Prosimy o omijanie tego obszaru" - zaapelowała policja w Monachium.

Monachium. Akcja służb, słyszalne eksplozje i strzały

Jak informuje "Bild" na miejscu zdarzenia obecne są także jednostki specjalne i "specjaliści od usuwania ładunków wybuchowych". Z doniesień gazety wynika, że doszło do kilku eksplozji. Miały paść także strzały.

Z nieoficjalnych informacji mediów wynika, że na miejscu miało zostać znalezione ciało mężczyzny, a także osoby z ranami postrzałowymi.

"Według informacji gazety mężczyzna prawdopodobnie podłożył ładunki wybuchowe w domu swoich rodziców, podpalił go, a następnie odebrał sobie życie" - podano w publikacji.

"Bild" opublikował zdjęcia z miejsca zdarzenia - na jednym z nich widać spalony samochód, który został ugaszony przez staż pożarną. Niemal cała ulica pokryta jest pianą gaśniczą.

