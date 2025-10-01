Wielka akcja służb w Monachium. Strzały i eksplozja
W Monachium trwa wielka akcja policji i straży pożarnej. Jak donoszą niemieckie media, na jednej z ulic miały paść strzały, słyszalna miała być także eksplozja.
W skrócie
- W Monachium służby prowadzą dużą akcję po doniesieniach o strzałach i eksplozjach.
- Media donoszą, że na miejscu zdarzenia znaleziono ciało mężczyzny oraz osoby z ranami postrzałowymi.
- Według mediów mężczyzna miał zdetonować ładunki wybuchowe w domu rodziców i odebrać sobie życie.
Od wczesnych godzin porannych w środę w Monachium trwają wzmożone działania służb. Tamtejsza policja wydała w mediach społecznościowych komunikat w tej sprawie.
"Obecnie wspólnie ze strażą pożarną przeprowadzamy akcję w rejonie ulicy Lerchenau. Mogą wystąpić znaczne utrudnienia w ruchu. Prosimy o omijanie tego obszaru" - zaapelowała policja w Monachium.
Monachium. Akcja służb, słyszalne eksplozje i strzały
Jak informuje "Bild" na miejscu zdarzenia obecne są także jednostki specjalne i "specjaliści od usuwania ładunków wybuchowych". Z doniesień gazety wynika, że doszło do kilku eksplozji. Miały paść także strzały.
Z nieoficjalnych informacji mediów wynika, że na miejscu miało zostać znalezione ciało mężczyzny, a także osoby z ranami postrzałowymi.
"Według informacji gazety mężczyzna prawdopodobnie podłożył ładunki wybuchowe w domu swoich rodziców, podpalił go, a następnie odebrał sobie życie" - podano w publikacji.
"Bild" opublikował zdjęcia z miejsca zdarzenia - na jednym z nich widać spalony samochód, który został ugaszony przez staż pożarną. Niemal cała ulica pokryta jest pianą gaśniczą.