Wielka akcja NATO w rejonie Arktyki. Polują na rosyjski okręt podwodny
Od kilku dni na Morzu Norweskim trwają zakrojone na szeroką skalę poszukiwania rosyjskiego okrętu podwodnego - informuje brytyjski dziennik "The Sun". W operację zaangażowane są siły powietrzne trzech państw NATO. Rosyjska jednostka miała stanowić potencjalne zagrożenie dla amerykańskiego lotniskowca prowadzącego działania w rejonie Arktyki.
W skrócie
- Na Morzu Norweskim trwa szeroko zakrojona akcja poszukiwania rosyjskiego okrętu podwodnego z udziałem sił USA, Wielkiej Brytanii i Norwegii.
- Rosyjska jednostka miała stanowić zagrożenie dla amerykańskiego lotniskowca USS Gerald R. Ford uczestniczącego w ćwiczeniach z norweską marynarką.
- Według komentatorów i byłych wojskowych możliwe, że rosyjski okręt został już zlokalizowany i zneutralizowany, a wzmożona aktywność lotnictwa NATO jest sygnałem dla Moskwy.
Jak informuje "The Sun" w akcji poszukiwawczej biorą udział jednostki należące do Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych oraz Norwegii.
Od niedzieli samoloty patrolowe P-8A Poseidon miały wykonać łącznie 27 misji bojowych nad Morzem Norweskim.
Podkreślono, że samoloty tego typu są uzbrojone w szereg ściśle tajnych czujników, torped, pocisków i boi sonarowych, które mogą zrzucać do morza, aby nasłuchiwać odgłosów okrętów podwodnych.
Akcja państw NATO na Morzu Norweskim. Polują na rosyjską łódź podwodną
Dziennik wylicza, że RAF z bazy w Lossiemouth w Szkocji przeprowadził osiem takich lotów, natomiast amerykańska marynarka wojenna wykorzystuje zarówno bazę na Islandii, jak i dodatkowe maszyny przerzucone z Sycylii.
Norwegowie z kolei wysłali trzy samoloty z bazy Evenes, położonej w obrębie koła podbiegunowego.
Jak wynika z danych zebranych przez Flightradar24 brytyjski Poseidon przez co najmniej 48 godzin krążył nad Morzem Norweskim, około 60 mil na zachód od Lofotów.
Właśnie tam - jak wskazuje dziennik - grupa uderzeniowa amerykańskiego lotniskowca USS Gerald R. Ford prowadziła ćwiczenia wspólnie z norweską marynarką. Okrętowi miała zagrozić rosyjska łódź podwodna.
Rosjanie szpiegują NATO w rejonie Arktyki
Rzecznik brytyjskiego Ministerstwa Obrony potwierdził "The Sun", że zwiększona aktywność lotnictwa nie była związana z ćwiczeniami, jednak ze względów bezpieczeństwa nie podał innych szczegółów.
Według byłego dowódcy marynarki wojennej Toma Sharpe'a intensywne działania lotnicze i morskie NATO mogą świadczyć o tym, że rosyjski okręt podwodny został już zlokalizowany i neutralizowany. - To jasny sygnał dla Moskwy: widzimy was - ocenił.
Norweskie siły zbrojne podkreślają, że obecność rosyjskich jednostek w rejonie Arktyki nie jest zaskakująca.
Wiemy, że rutynowo używają zarówno samolotów, jednostek nawodnych, jak i łodzi podwodnych do śledzenia - mówi podpułkownik Brynjar Stordal z Operacyjnego Dowództwa Sił Zbrojnych, w rozmowie z lokalną gazetą "Fremover" z Narviku.
