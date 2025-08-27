W skrócie Na Morzu Norweskim trwa szeroko zakrojona akcja poszukiwania rosyjskiego okrętu podwodnego z udziałem sił USA, Wielkiej Brytanii i Norwegii.

Rosyjska jednostka miała stanowić zagrożenie dla amerykańskiego lotniskowca USS Gerald R. Ford uczestniczącego w ćwiczeniach z norweską marynarką.

Według komentatorów i byłych wojskowych możliwe, że rosyjski okręt został już zlokalizowany i zneutralizowany, a wzmożona aktywność lotnictwa NATO jest sygnałem dla Moskwy.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Jak informuje "The Sun" w akcji poszukiwawczej biorą udział jednostki należące do Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych oraz Norwegii.

Od niedzieli samoloty patrolowe P-8A Poseidon miały wykonać łącznie 27 misji bojowych nad Morzem Norweskim.

Podkreślono, że samoloty tego typu są uzbrojone w szereg ściśle tajnych czujników, torped, pocisków i boi sonarowych, które mogą zrzucać do morza, aby nasłuchiwać odgłosów okrętów podwodnych.

Akcja państw NATO na Morzu Norweskim. Polują na rosyjską łódź podwodną

Dziennik wylicza, że RAF z bazy w Lossiemouth w Szkocji przeprowadził osiem takich lotów, natomiast amerykańska marynarka wojenna wykorzystuje zarówno bazę na Islandii, jak i dodatkowe maszyny przerzucone z Sycylii.

Norwegowie z kolei wysłali trzy samoloty z bazy Evenes, położonej w obrębie koła podbiegunowego.

Jak wynika z danych zebranych przez Flightradar24 brytyjski Poseidon przez co najmniej 48 godzin krążył nad Morzem Norweskim, około 60 mil na zachód od Lofotów.

Właśnie tam - jak wskazuje dziennik - grupa uderzeniowa amerykańskiego lotniskowca USS Gerald R. Ford prowadziła ćwiczenia wspólnie z norweską marynarką. Okrętowi miała zagrozić rosyjska łódź podwodna.

Rosjanie szpiegują NATO w rejonie Arktyki

Rzecznik brytyjskiego Ministerstwa Obrony potwierdził "The Sun", że zwiększona aktywność lotnictwa nie była związana z ćwiczeniami, jednak ze względów bezpieczeństwa nie podał innych szczegółów.

Według byłego dowódcy marynarki wojennej Toma Sharpe'a intensywne działania lotnicze i morskie NATO mogą świadczyć o tym, że rosyjski okręt podwodny został już zlokalizowany i neutralizowany. - To jasny sygnał dla Moskwy: widzimy was - ocenił.

Norweskie siły zbrojne podkreślają, że obecność rosyjskich jednostek w rejonie Arktyki nie jest zaskakująca.

Wiemy, że rutynowo używają zarówno samolotów, jednostek nawodnych, jak i łodzi podwodnych do śledzenia - mówi podpułkownik Brynjar Stordal z Operacyjnego Dowództwa Sił Zbrojnych, w rozmowie z lokalną gazetą "Fremover" z Narviku.

Źródło: "Fremover", "Dagbladet", "The Sun"

"Wydarzenia". Skutki weta prezydenta. Wielu Ukraińców może stracić pracę Polsat News