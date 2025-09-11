W skrócie Były wiceszef mołdawskiego wywiadu Alexandru Balan miał zostać zatrzymany w związku z podejrzeniem o zdradę stanu i przekazywanie tajemnic Białorusinom.

Wspólna operacja Rumunii, Węgier i Czech doprowadziła do ujawnienia siatki szpiegowskiej i wydalenia białoruskich dyplomatów.

Białoruskie KGB współpracuje coraz ściślej z rosyjskimi służbami, a Mołdawia znajduje się w centrum sporu między Rosją a Zachodem.

Do zatrzymania na terytorium Rumunii byłego zastępcy szefa mołdawskiego wywiadu doprowadziła wspólna operacja Rumunii, Węgier i Czech, dzięki której udało się zidentyfikować domniemaną białoruską siatkę szpiegowską.

W oświadczeniu Eurojustu, unijnego organu koordynującego wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych, poinformowano o "schwytaniu osoby podejrzanej o zdradę stanu poprzez przekazywanie tajemnic państwowych". W związku z tą sprawą, Republika Czeska, podobnie jak Mołdawia, wydaliły białoruskich dyplomatów.

Media: Były wiceszef mołdawskiego wywiadu zatrzymany

Co prawda Eurojust nie podał tożsamości głównego podejrzanego, ale węgierski portal informacyjny Telex twierdzi, że jest nim właśnie Alexandru Balan, który przez pewien czas był także mołdawskim łącznikiem w Kijowie. Jego dane potwierdził później także jeden z urzędników Kiszyniowa.

Agencja zarzuciła mężczyźnie, że odbył dwa spotkania w Budapeszcie w 2024 r. i 2025 r. z funkcjonariuszami KGB, podczas których otrzymywał pieniądze i instrukcje.

"Spotkania te zagroziły bezpieczeństwu narodowemu Rumunii" - stwierdzono.

Nie jest jeszcze jasne, jakich informacji Balan mógł udzielić Białorusinom. Od czasu odejścia z mołdawskiej służby SIS aktywnie uczestniczył w konferencjach, poświęconych bezpieczeństwu w różnych krajach europejskich.

Białoruś wysyła szpiegów. Kwitnie współpraca z Rosją

Mołdawia, której prezydentem jest proeuropejska prezydent Maia Sandu, znajduje się w centrum sporu o wpływy między Rosją a Zachodem. W zeszłorocznym referendum kraj ten niewielką większością głosów opowiedział się za przyszłym członkostwem w UE, a zachodnie agencje wywiadowcze twierdzą, że państwo pozostaje priorytetem dla Moskwy. Wybory parlamentarne odbędą się tam pod koniec września.

Europejskie źródło wywiadowcze stwierdziło, że białoruskie KGB "koncentruje się głównie na białoruskiej diasporze w Europie", gdzie ma swoją siedzibę wiele opozycyjnych sił politycznych. Dodało jednak, że KGB coraz ściślej współpracuje z rosyjskim wywiadem i mogło pomagać Rosjanom w przeprowadzaniu operacji w Europie.

W większości innych krajów postsowieckich, w tym w Rosji, wywiad zagraniczny został oddzielony na odrębne agencje. Jednak białoruskie KGB nadal funkcjonuje zarówno jako krajowe narzędzie represji, jak i agencja wywiadowcza, podobnie jak jego sowiecki poprzednik.

Były wysoki rangą urzędnik wywiadu z jednego z krajów UE powiedział, że przed 2020 r. KGB angażowało się w przyjazne kontakty ze służbami europejskimi, ponieważ prezydent Białorusi Alaksandr Łukaszenka szukał sposobu na zrównoważenie rosyjskiej dominacji na Białorusi.

Jednak po stłumieniu przez Łukaszenkę szerokiego ruchu protestacyjnego latem 2020 r., Moskwa bardziej agresywnie zaznaczyła swoje wpływy na Białorusi. Dyktator odsunął od władzy naczelnego szefa KGB i dyrektora wywiadu zagranicznego, zastępując ich osobami bardziej uległymi wobec Moskwy.

