W skrócie FSB poinformowało o udaremnieniu ataku terrorystycznego na urzędników Roskomnadzoru, który miał zostać przeprowadzony przez młodych obywateli Federacji Rosyjskiej, w tym nieletnich.

Zatrzymano siedem osób w różnych miastach, zabezpieczono improwizowany ładunek wybuchowy, broń oraz gadżety z symbolami ukraińskich formacji paramilitarnych.

FSB twierdzi, że ukraińskie służby specjalne rekrutują przez internet nastolatków oraz młodych dorosłych z Rosji do działań nielegalnych.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

O sprawie poinformowała Federalna Służba Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej (FSB). Jak czytamy w piątkowym komunikacie, funkcjonariusze mieli skutecznie udaremnić atak terrorystyczny, wymierzony w wysokich rangą urzędników Roskomnadzoru - agencji, której zadaniem jest monitorowanie, kontrolowanie i cenzurowanie treści w rosyjskiej przestrzeni medialnej oraz nadzorowanie systemów komunikacyjnych i informacyjnych.

Akt terrorystyczny, który miał polegać na wysadzeniu samochodu przy pomocy ładunku wybuchowego, mieli planować młodzi obywatele Federacji Rosyjskiej, w tym także nieletni. Do udaremnienia ataku doszło w sobotę.

Rosja. Udaremniony atak na urzędników Roskomnadzoru. Siedem osób zatrzymanych

W miejscowościach takich jak Moskwa, Ufa, Nowosybirsk czy Jarosław zatrzymanych zostało siedem osób. Jak opisuje FSB, byli to "zwolennicy prawicowej radykalnej i neofaszystowskiej ideologii", którzy - zdaniem Rosjan - zostali zwerbowani przez ukraińskie służby specjalne za pośrednictwem komunikatora Telegram.

Liderem grupy był 22-letni mieszkaniec Moskwy. Podczas aresztowania miał on stawiać opor i posłużyć się bronią palną, dlatego służby - jak podało FSB - miały go "unieszkodliwić". Zdaniem agencji Reutera został on zastrzelony.

Przeciwko podejrzanym wszczęto postępowanie karne dotyczące nielegalnego handlu bronią i ładunkami wybuchowymi. "Rozważana jest kwestia pociągnięcia ich do odpowiedzialności karnej za przygotowanie ataku terrorystycznego" - podało FSB.

Funkcjonariusze FSB przeprowadzili liczne przeszukania, w trakcie których zabezpieczono m.in. improwizowany ładunek wybuchowy o wadze jednego kilograma, radziecki ręczny granat obronny F-1, pistolet Makarowa, dwa pistolety gazowe i krótkofalówki. Ponadto przy zatrzymanych rzekomo znaleziono gadżety z symbolami ukraińskich formacji paramilitarnych.

Atak na urzędników Roskomnadzoru udaremniony. Rosja wskazuje na Ukrainę

Zdaniem FSB Ukraińcy "od dawna" rekrutują za pośrednictwem internetu nastolatków oraz młodych dorosłych z Rosji, angażując te osoby "w nielegalne działania". W ocenie rosyjskich służb chodzi nie tylko o potencjalne akty terroru, ale także m.in. o kradzieże i wymuszania pieniędzy.

Argumentując swoje stanowisko, FSB odwołało się do incydentu z 2018 roku, kiedy doszło do ataku na szkołę w Kerczu. Sprawcą tragedii, w wyniku której zginęło 20 osób, okazał się 18-letni Władisław Rosljakow. Zdaniem rosyjskiej propagandy atak miał zostać przeprowadzony "pod kierownictwem ukraińskiego koordynatora".

W ostatnim czasie media obiegły informacje na temat licznych przypadków wyłączania internetu mobilnego w Rosji. Władze tłumaczą, że tego typu działania mają rzekomo na celu zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom. W minionych tygodniach Rosjanie zostali również odcięci od komunikatora Telegram. Obywatele próbują obchodzić blokadę dzięki połączeniom z użyciem VPN.

Źródła: agencja Reutera, FSB

