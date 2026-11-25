W skrócie Amerykańskie służby poinformowały Kongres, że nie znaleziono dowodów na to, iż relacja szefa Nvidii z Alice Huang była operacją chińskiego wywiadu.

Mąż Alice Huang miał być powiązany z chińskim Ministerstwem Bezpieczeństwa Państwowego, a ona sama jest sprawdzana pod kątem nielegalnego eksportu chipów.

W przyszłym tygodniu szef Nvidii zostanie przesłuchany przez komisje Izby Reprezentantów, a 3 grudnia stanie przed senacką Komisją Bankowości.

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Amerykańskie służby nie mają dowodów na to, że Alice Huang, chińska menedżerka podejrzewana o romans z szefem firny Nvidia Jensenem Huangiem, działała na polecenie chińskiego wywiadu. Ustalenia przedstawiono podczas tajnego briefingu dla pracowników Kongresu. Sprawa budzi jednak poważne obawy w Waszyngtonie, zwłaszcza w kontekście podejrzeń o nielegalny transfer zaawansowanych chipów do Chin - informuje "The Wall Street Journal".

Jak podaje amerykański dziennik, na spotkaniu omówiono ogólnie zgromadzone informacje, nie analizowano szczegółowych materiałów wywiadu. Dotychczasowe ustalenia wskazują, że relacja Alice Huang z Jensenem Huangiem mogła mieć charakter uczuciowy i nie była elementem operacji chińskich służb.

W briefingu uczestniczyli przedstawiciele CIA, FBI, Biura Dyrektora Wywiadu Narodowego oraz Agencji Bezpieczeństwa Narodowego. Informacje przekazano pracownikom komisji wywiadu Izby Reprezentantów i Senatu oraz liderom obu izb.

Jens Huang a romans z chińską menedżerką. Nowe ustalenia

Podczas spotkania poruszono również kwestię Kanga Weia, opisywanego jako męża Alice Huang. Mężczyzna miał być agentem chińskiego Ministerstwa Bezpieczeństwa Państwowego (MSS) i utrzymywać częste kontakty z tamtejszym wywiadem. Osoby znające parę potwierdzały w rozmowie z "The Wall Street Journal", że byli małżeństwem.

Dziennikarze informowali we wtorek, że chińska agencja wywiadowcza zwróciła się do Alice Huang o przekazywanie informacji, czego może wymagać chińskie prawo. Miała ona również kontaktować się z MSS w trakcie relacji z szefem Nvidii. Amerykanie nie mają jednak dowodów, że przekazała służbom istotne informacje.

Część urzędników uważa, że samo udostępnianie informacji chińskim władzom wystarcza, by uznać ją za szpiega. Inni wskazują, że jej kontakty z aparatem bezpieczeństwa mogły wynikać z zawodowych powiązań, ponieważ chińscy przedsiębiorcy często muszą utrzymywać relacje z tamtejszymi służbami.

Sprawa Nvidii i podejrzenia o przemyt chipów do Chin

Alice Huang była dyrektorką generalną Megaspeed International, firmy partnerskiej Nvidii podejrzewanej o przemyt amerykańskich chipów do Chin z naruszeniem przepisów eksportowych. Kobieta jest objęta dwoma dochodzeniami Departamentu Sprawiedliwości, dotyczącymi nielegalnego obrotu układami scalonymi przez Megaspeed oraz firmę Super Micro.

Amerykańskie agencje nadal sprawdzają, czy relacja z Jensenem Huangiem mogła mieć jakikolwiek związek z domniemanym procederem. Własne dochodzenie prowadzi również zarząd Nvidii.

Briefing odbył się dzień po tym, jak Jensen Huang został ponownie mianowany na stanowisko dyrektora generalnego Nvidii. Wcześniej ustąpił ze stanowiska w związku z doniesieniami o możliwym odwołaniu i innych romansach. Prezydent Donald Trump miał zapewnić firmę, że Huang nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego. Wcześniej co najmniej dwukrotnie informowano go o obawach dotyczących relacji biznesmena z Alice Huang. Sprawą zajmował się także sekretarz stanu Marco Rubio.

W przyszłym tygodniu szef Nvidii ma zostać przesłuchany za zamkniętymi drzwiami przez trzy komisje Izby Reprezentantów, w tym komisję wywiadu. 3 grudnia ma natomiast wystąpić na publicznym przesłuchaniu przed senacką Komisją Bankowości. Informacje ustawodawcom ma przekazać również główny radca prawny Nvidii.

Źródło: "WSJ", Reuters



