"Wiele państw pozostaje w tyle". Premier Holandii apeluje do Europy

Monika Bortnowska

Oprac.: Monika Bortnowska

Wszyscy europejscy przywódcy muszą zrobić więcej, by wesprzeć Ukrainę w wojnie z Rosją - oświadczył premier Holandii Rob Jetten przed rozpoczęciem szczytu Unii Europejskiej w Brukseli. Jego zdaniem wiele państw europejskich wciąż nie angażuje się wystarczająco w pomoc dla Kijowa. - Pozostają w tyle - ocenił.

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Rob Jetten, premier Holandii, w garniturze i krawacie na tle flag podczas szczytu UE.
Premier Holandii Rob Jetten zaapelował do europejskich przywódców o zwiększenie pomocy dla UkrainyEPA / OLIVIER MATTHYSPAP

W skrócie

  • Premier Holandii Rob Jetten wezwał państwa europejskie do zwiększenia pomocy dla Ukrainy.
  • Na szczycie UE w Brukseli przywódcy państw członkowskich omówią m.in. dalsze wsparcie dla Ukrainy.
  • Liderzy państw UE porozmawiają także o polityce migracyjnej, bezpieczeństwie, cenach energii, sytuacji na Bliskim Wschodzie i rozszerzeniu Unii Europejskiej.
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- Apeluję do wszystkich europejskich przywódców o zwiększenie wsparcia finansowego, wojskowego i pozamilitarnego, ponieważ wiele państw europejskich pozostaje w tyle, jeśli chodzi o pomoc dla Ukrainy - powiedział Rob Jetten dziennikarzom w Brukseli.

- Musimy zintensyfikować nasze działania i zadbać o to, by Ukraina mogła wygrać tę bezsensowną wojnę - podkreślił.

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Szczyt UE w Brukseli. Wojna w Ukrainie jednym z głównych tematów

W czwartek w Brukseli rozpoczęło się dwudniowe posiedzenie Rady Europejskiej. Jednym z głównych tematów rozmów przywódców państw członkowskich będzie dalsze wsparcie dla Ukrainy w obliczu rosyjskiej agresji.

Przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa w liście do unijnych przywódców zapowiedział, że Wspólnota potwierdzi swoje zobowiązanie do dalszej pomocy Kijowowi.

Wśród omawianych kwestii znajdą się potrzeby ukraińskiej infrastruktury krytycznej przed nadchodzącą zimą, szczególnie w obliczu nasilających się rosyjskich ataków. Przywódcy ocenią również postępy Ukrainy na drodze do członkostwa w Unii Europejskiej.

Polskę na szczycie reprezentuje Donald Tusk, który zapowiedział, że będzie przekonywał europejskich przywódców do zaostrzenia sankcji wobec Rosji. Szef polskiego rządu ma również spotkać się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

Podczas dwudniowego szczytu unijni liderzy omówią także politykę migracyjną, bezpieczeństwo i obronność, wzrost cen energii oraz sytuację na Bliskim Wschodzie. W agendzie znalazła się również kwestia rozszerzenia UE, w tym perspektywa zakończenia negocjacji akcesyjnych z Czarnogórą do końca 2026 roku.

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