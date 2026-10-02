W skrócie Premier Indii Narendra Modi w rozmowie telefonicznej wyraził uznanie dla kapitana Flydubai, Smita Machchhaara, za odwagę podczas incydentu na pokładzie.

Podczas lotu z Dubaju do Tel Awiwu drugi pilot zaatakował kapitana, próbując przejąć kontrolę nad samolotem, ale został obezwładniony dzięki pomocy pasażerów.

Drugi pilot został zatrzymany, a śledczy, w tym służby kilku krajów, analizują możliwe motywy ataku.

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Smit Machchhar rozmawiał z Modim ze szpitalnego łóżka w Abu Zabi podczas prawie 10-minutowego nagrania opublikowanego w mediach społecznościowych premiera. Podczas rozmowy ocierał łzy ze wzruszenia.

- Jesteś moim największym idolem. Zadzwoniłeś do mnie i dodałeś mi otuchy, jestem bardzo wdzięczny - powiedział Machchhar.

Pilot bohater zabrał głos po koszmarze w samolocie

Jak poinformowała agencja ANI, podczas rozmowy Machchhar wzruszył się i opowiedział także o tym, co wydarzyło się na pokładzie samolotu.

- Wiedziałem, że samolot spada… Upadłem na ziemię. Powiedziałem sobie, że drzwi są tuż obok, wystarczy je otworzyć. Udało mi się to zrobić i ludzie weszli - relacjonował wstrząsające chwile z kokpitu, gdy został zaatakowany przez drugiego pilota.

Na nagraniu widać go z bandażem na głowie w szpitalnym łóżku.

Modi przekazał pilotowi, że cały kraj modli się za niego. - Premier powiedział, że kraj może z dumą powiedzieć, że Hindusami nie są ci, którzy odbierają życie, ale ci, którzy są gotowi ryzykować własne życie, aby ratować innych - przekazano po rozmowie.

Premier Indii już wcześniej określił Machchhara mianem bohatera.

- Nie bojąc się o własne życie, walczył dzielnie i zapobiegł kolejnemu atakowi podobnemu do 11 września. Sto czterdzieści milionów Hindusów oddaje hołd kapitanowi Smitowi i modli się o jego zdrowie - powiedział Modi.

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w środę podczas lotu Flydubai z Dubaju do Tel Awiwu. Według dotychczasowych ustaleń drugi pilot zaatakował Machchhara, najwyraźniej próbując przejąć kontrolę nad samolotem i doprowadzić do jego rozbicia.

Kapitanowi udało się odeprzeć atak. Następnie otworzył drzwi kokpitu, umożliwiając znajdującym się na pokładzie pasażerom wejście do środka. Ci obezwładnili drugiego pilota i pomogli przejąć kontrolę nad samolotem.

Pasażerowie pomogli załodze. Maszyna wylądowała w Arabii Saudyjskiej

Wśród pasażerów znajdowali się piloci będący poza służbą. To oni pomogli w opanowaniu sytuacji. Samolot ostatecznie wylądował w Tabuku w Arabii Saudyjskiej.

Stan Machchhara był następnie monitorowany przez indyjskie służby dyplomatyczne. Pilot przebywał początkowo na leczeniu w Arabii Saudyjskiej, a następnie został przetransportowany do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Ambasada Indii w Arabii Saudyjskiej poinformowała wcześniej, że jego stan jest stabilny.

Piątkowa rozmowa Modiego z kapitanem była kolejnym kontaktem premiera z rodziną pilota. Dzień wcześniej szef rządu rozmawiał z jego żoną i rodzicami. Podkreślił wówczas, że indyjskie misje dyplomatyczne zapewniają Machchharowi wszelką możliwą pomoc.

Drugi pilot zatrzymany. Śledczy badają różne scenariusze

Okoliczności incydentu są nadal wyjaśniane. Jak podała agencja Associated Press, powołując się na regionalnego urzędnika, drugi pilot - obywatel Omanu - został przekazany władzom Zjednoczonych Emiratów Arabskich i aresztowany.

W śledztwie uczestniczą służby ZEA, Stanów Zjednoczonych, Izraela, Arabii Saudyjskiej oraz Omanu. Według urzędnika władze Arabii Saudyjskiej współpracują przy sprawie z Izraelem, mimo że oba państwa nie utrzymują stosunków dyplomatycznych.

- Badane są wszystkie możliwe scenariusze, od terroryzmu po zaburzenia psychiczne. Na razie niczego nie można wykluczyć - powiedział urzędnik.

Śledczy nadal ustalają dokładny przebieg wydarzeń oraz motywy drugiego pilota. Na tym etapie nie przesądzono, co doprowadziło do ataku w kokpicie ani jaki był jego ostateczny cel.

Źródła: Reuters, Indianeexpress



