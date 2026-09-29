W skrócie Brytyjski premier Andy Burnham wyraził opinię, że brexit przyniósł więcej szkód niż korzyści i opowiedział się za zacieśnieniem relacji z Unią Europejską.

Burnham zamierza wykorzystać szczyt Wielka Brytania - UE do przedstawienia różnych możliwości długoterminowej współpracy z europejskimi partnerami oraz dążyć do konsensusu w tej sprawie.

Poprzednicy Burnhama unikali jednoznacznych deklaracji dotyczących zbliżenia z UE, a sam premier utrzymuje stanowisko, że Wielka Brytania nie powróci do unii celnej ani jednolitego rynku.

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- Nie wytyczymy krajowi jasnej drogi na kolejne dekady, dopóki nie zdecydujemy, jak mają wyglądać nasze długoterminowe relacje z naszym największym rynkiem zbytu - powiedział Burnham.

- Nie mogę wam powiedzieć, że nasza obecna pozycja jest wystarczająco dobra. Brexit przyniósł więcej szkód niż korzyści - dodał premier, wywołując aplauz zebranych w sali działaczy Partii Pracy.

"Wykorzystam okres wokół szczytu". Brytyjski premier chce zbliżenia z UE

Burnham przypomniał, że na ten rok zaplanowany jest szczyt W. Brytania - UE, który w zamierzeniu doprowadzić ma do zacieśnienia stosunków.

- Wykorzystam okres wokół szczytu, by przedstawić krajowi różne możliwości, jakie, według mnie, stoją przed Wielką Brytanią, jeśli chodzi o długoterminowe relacje z europejskimi partnerami. Spróbuję poszukać konsensusu wokół jednego z tych rozwiązań, co da nam jasność co do przyszłości naszego kontynentu - zadeklarował szef rządu.

Brytyjskie media, które relacjonowały wystąpienie premiera, odebrały jego wystąpienie jako jednoznaczną chęć zbliżenia Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej.

"Andy Burnham otwiera drzwi dla bliższych relacji z UE" - skomentował portal dziennika "Times".

Poprzednicy Burnhama nie chcieli wracać do tematu brexitu

Poprzednik Burnhama, Keir Starmer, który odszedł ze stanowiska latem, unikał podobnych deklaracji. Jego otoczenie obawiało się oskarżeń o lekceważenie woli obywateli, którzy zagłosowali za brexitem w referendum w 2016 r.

W partii słychać też było głosy, że laburzyści nie powinni ryzykować gniewu części klasy pracującej, szczególnie na północy Anglii, która poparła wyjście z Unii.

Przychodząc do władzy Burnham podtrzymywał deklarację poprzednika, że Londyn nie przekroczy czerwonych linii, wyznaczonych jeszcze podczas negocjacji w sprawie kształtu brexitu: po pierwsze, Wielka Brytania nie wróci do unii celnej, po drugie, nie stanie się znów częścią jednolitego rynku.

Burnham mówił też krótko o polityce zagranicznej, podkreślając, że będzie wspierał Ukrainę i rozwiązanie dwupaństwowe na Bliskim Wschodzie oraz stawi czoła zagrożeniom m.in. ze strony Rosji i Iranu.



