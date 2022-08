Więcej przestępstw na basenach w Niemczech. "Wybuchy przemocy w kąpielówkach"

Oprac.: Łukasz Aftański Świat

Kradzieże, przestępstwa seksualne, uszkodzenia ciała i zniszczenie mienia - to najczęściej notowane przypadki przestępstw na niemieckich basenach otwartych. Przez ostatnie dwa lata, z powodu pandemii COVID-19, liczba przestępstw na basenach spadła, ale teraz nastąpił powrót do wzrostowego trendu i to nie tylko w dużych miastach.

Zdjęcie Po spadku przestępczości, jaki miał miejsce w czasie pandemii, pojawiły się oznaki wzrostu przypadków we wszystkich krajach związkowych / Ina Fassbender / Agencja FORUM