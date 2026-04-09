"Widzimy was". Brytyjskie siły zbrojne przepędziły rosyjskie okręty

W skrócie Brytyjskie jednostki wojskowe zostały rozmieszczone na wodach terytorialnych kraju celem odstraszenia rosyjskich okrętów podwodnych na początku roku.

Minister obrony John Healey poinformował, że rosyjskie okręty zostały śledzone i przepędzone z brytyjskich wód terytorialnych, a żadna infrastruktura podwodna nie została uszkodzona.

Wielka Brytania, działając z sojusznikami m.in. w ramach misji NATO Arctic Sentry, wzmacnia swoją obecność na północnym Atlantyku i Arktyce.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Wielka Brytania wraz z sojusznikami, m.in. Norwegią, przeprowadziły operację mającą na celu odstraszenie rosyjskich jednostek podwodnych, które na początku roku spędziły około miesiąca na brytyjskich wodach terytorialnych.

Minister obrony John Healey poinformował o przeprowadzonych działaniach w czwartek, wskazując, że upublicznia je, by wysłać jasną wiadomość do Władimira Putina. - Widzimy was - stwierdził.

Brytyjskie jednostki przepędziły rosyjskie okręty ze swoich wód terytorialnych

Szef brytyjskiego resortu obrony wskazał, że podjęte aktywności polegały na śledzeniu i odstraszaniu rosyjskich jednostek. Zauważone okręty miały poruszać się w okolicach podwodnych kabli.

- Widzimy waszą aktywność nad naszymi kablami i rurociągami i powinniście wiedzieć, że żadna próba ich uszkodzenia nie będzie tolerowana i będzie miała poważne konsekwencje - zwrócił się wprost do Władimira Putina Healey.

Minister wskazał, że rosyjskie okręty opuściły już brytyjskie wody terytorialne i skierowały się na północ. Nie odnotowano też żadnych uszkodzeń elementów podwodnej infrastruktury.

Jasny sygnał dla Putina. "Tajna operacja została ujawniona"

- Nasze siły zbrojne nie pozostawiły im (intruzom - red.) wątpliwości, że są monitorowani, że ich ruchy nie były tajne, jak planował prezydent Putin, i że próba przeprowadzenia tajnej operacji została ujawniona - poinformował John Healey.

Jak dodał, w działaniach Rosjan uczestniczył radziecki wielozadaniowy okręt podwodny z napędem atomowym (w kodzie NATO oznaczany jako Akula) oraz dwa specjalistyczne okręty podwodne z Moskiewskiej Głównej Dyrekcji Badań Głębinowych (GUGI), podlegającej bezpośrednio rosyjskiemu Ministerstwu Obrony.

Wielka Brytania wzmacnia obecność na północnym Atlantyku

W lutym John Healey informował o wysłaniu na wody północnego Atlantyku i Arktyki okrętów dowodzonych przez lotniskowiec HMS Prince of Wales.

- To rozmieszczenie pomoże przygotować Wielką Brytanię do walki, wzmocni nasz wkład w NATO oraz wzmocni nasze działania z kluczowymi sojusznikami, zapewniając Wielkiej Brytanii bezpieczeństwo w kraju i siłę poza granicami - przekonywał minister.

Jak wskazał, działania Rosji wywołują coraz większe obawy związane z funkcjonowaniem kluczowych kabli podmorskich i rurociągów. Przekonywał, że działanie Wielkiej Brytanii jest jasnym sygnałem gotowości do obrony wód, infrastruktury i stawania po stronie sojuszników.

Działania Brytyjczyków są częścią misji NATO Arctic Sentry, mającej zabezpieczyć region przed zagrożeniami wynikającymi z wrogich ruchów Rosji w obliczu topnienia lodu i tworzenia się nowych tras w rejonie arktycznym.

Źródło: Reuters

