"Widzimy was". Brytyjskie siły zbrojne przepędziły rosyjskie okręty
Brytyjskie jednostki wojskowe zostały rozmieszczone na wodach terytorialnych kraju celem odstraszenia rosyjskich okrętów podwodnych, których obecność została odnotowana przez siły zbrojne Wielkiej Brytanii na początku roku. - Próba tajnej operacji została ujawniona - poinformował minister obrony John Healey.
W skrócie
- Brytyjskie jednostki wojskowe zostały rozmieszczone na wodach terytorialnych kraju celem odstraszenia rosyjskich okrętów podwodnych na początku roku.
- Minister obrony John Healey poinformował, że rosyjskie okręty zostały śledzone i przepędzone z brytyjskich wód terytorialnych, a żadna infrastruktura podwodna nie została uszkodzona.
- Wielka Brytania, działając z sojusznikami m.in. w ramach misji NATO Arctic Sentry, wzmacnia swoją obecność na północnym Atlantyku i Arktyce.
Wielka Brytania wraz z sojusznikami, m.in. Norwegią, przeprowadziły operację mającą na celu odstraszenie rosyjskich jednostek podwodnych, które na początku roku spędziły około miesiąca na brytyjskich wodach terytorialnych.
Minister obrony John Healey poinformował o przeprowadzonych działaniach w czwartek, wskazując, że upublicznia je, by wysłać jasną wiadomość do Władimira Putina. - Widzimy was - stwierdził.
Brytyjskie jednostki przepędziły rosyjskie okręty ze swoich wód terytorialnych
Szef brytyjskiego resortu obrony wskazał, że podjęte aktywności polegały na śledzeniu i odstraszaniu rosyjskich jednostek. Zauważone okręty miały poruszać się w okolicach podwodnych kabli.
- Widzimy waszą aktywność nad naszymi kablami i rurociągami i powinniście wiedzieć, że żadna próba ich uszkodzenia nie będzie tolerowana i będzie miała poważne konsekwencje - zwrócił się wprost do Władimira Putina Healey.
Minister wskazał, że rosyjskie okręty opuściły już brytyjskie wody terytorialne i skierowały się na północ. Nie odnotowano też żadnych uszkodzeń elementów podwodnej infrastruktury.
Jasny sygnał dla Putina. "Tajna operacja została ujawniona"
- Nasze siły zbrojne nie pozostawiły im (intruzom - red.) wątpliwości, że są monitorowani, że ich ruchy nie były tajne, jak planował prezydent Putin, i że próba przeprowadzenia tajnej operacji została ujawniona - poinformował John Healey.
Jak dodał, w działaniach Rosjan uczestniczył radziecki wielozadaniowy okręt podwodny z napędem atomowym (w kodzie NATO oznaczany jako Akula) oraz dwa specjalistyczne okręty podwodne z Moskiewskiej Głównej Dyrekcji Badań Głębinowych (GUGI), podlegającej bezpośrednio rosyjskiemu Ministerstwu Obrony.
Wielka Brytania wzmacnia obecność na północnym Atlantyku
W lutym John Healey informował o wysłaniu na wody północnego Atlantyku i Arktyki okrętów dowodzonych przez lotniskowiec HMS Prince of Wales.
- To rozmieszczenie pomoże przygotować Wielką Brytanię do walki, wzmocni nasz wkład w NATO oraz wzmocni nasze działania z kluczowymi sojusznikami, zapewniając Wielkiej Brytanii bezpieczeństwo w kraju i siłę poza granicami - przekonywał minister.
Jak wskazał, działania Rosji wywołują coraz większe obawy związane z funkcjonowaniem kluczowych kabli podmorskich i rurociągów. Przekonywał, że działanie Wielkiej Brytanii jest jasnym sygnałem gotowości do obrony wód, infrastruktury i stawania po stronie sojuszników.
Działania Brytyjczyków są częścią misji NATO Arctic Sentry, mającej zabezpieczyć region przed zagrożeniami wynikającymi z wrogich ruchów Rosji w obliczu topnienia lodu i tworzenia się nowych tras w rejonie arktycznym.
Źródło: Reuters