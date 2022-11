Widział odbicie antychrysta w członkach rodziny. Wpadł w morderczy szał

Andre Thomas bywa określany przez media jako jeden z najniebezpieczniejszych ludzi w historii Teksasu. Mężczyzna zabił swoją żonę i dwoje małych dzieci.

Andre Thomas został skazany za potrójne morderstwo w 2005 roku. Mężczyzna zamordował swoją żonę, Laurę Boren, ich syna Andrew oraz córkę kobiety z poprzedniego związku, Leyhę. Thomas miał wówczas 21 lat.

Zabójstwo w USA. Sprawca przebywa w szpitalu psychiatrycznym

Mężczyzna nie zaprzecza, że dokonał zbrodni, jednak jego pełnomocnicy twierdzą, że był on niepoczytalny. Według wersji obrony, 38-latek zaczął słyszeć głosy już w wieku dziewięciu lat, a morderstwa popełnił będąc w trakcie udokumentowanej psychozy.

Skazany miał wierzyć, że jego rodzina reprezentuje antychrysta i to miało być motywem jego zbrodni. Po zabiciu swoich bliskich, mężczyzna próbował dźgnąć się w serce, ale przeżył.

Adwokat mężczyzny twierdzi, że jego klient jest "jednym z najbardziej chorych psychicznie więźniów w historii Teksasu", mimo braku informacji, by przeprowadzono w tej sprawie jakiekolwiek badania.

- Przez ostatnie 13 lat pan Thomas przebywał na oddziale Wayne Scott Unit, gdzie przetrzymywani są najbardziej chorzy psychicznie więźniowie z całego Teksasu. Tam otrzymuje wiele silnych leków przeciwpsychotycznych, które jedynie łagodzą jego halucynacje słuchowe i wzrokowe - wskazuje Maurie Levin.

Kara śmierci w przyszłym roku

W trakcie czekania na proces mężczyzna wydłubał sobie oko, co skłoniło biegłych do uznania go za tymczasowo niezdolnego do stawienia się przed sądem. Został wysłany do szpitala psychiatrycznego.



Mężczyzna ma zostać stracony 5 kwietnia 2023 roku.