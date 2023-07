Hiszpania od tygodni boryka się z falą potężnych upałów . Wysokie temperatury, przekraczające w wielu miejscach 40 stopni Celsjusza, doprowadzają również do innych gwałtownych zjawisk.

Błyskawiczny szkwał

Uderzenie wichury miało miejsce w dzień, w okolicy Alicante na wschodzie kraju. Było wówczas bardzo gorąco , z temperaturą przekraczającą 42 st. C. Potężne uderzenie wiatru wiejącego z prędkością dochodzącą do 102 km/h przewróciło łącznie 16 drzew o wysokości ponad 25 metrów .

Strażacy interweniowali kilkukrotnie. W prowincjach Walencja i Alicante ugaszono kilka pożarów wywołanych uderzeniami pioruna. W kilku miejscach doszło do zerwania sieci elektrycznej, w wielu domach doszło do uszkodzeń spowodowanych silnymi podmuchami wiatru. Park na terenie ośrodka sportowego w gminie Villena we wspólnocie autonomicznej Walencja został ewakuowany przez policję.