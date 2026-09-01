W skrócie Dan Driscoll, pełniący funkcję wiceszefa Pentagonu, złożył rezygnację na ręce Donalda Trumpa.

Powodem odejścia Driscolla miały być "widoczne tarcia" z Petem Hegsethem.

Biały Dom podkreślił, że Driscoll odegrał kluczową rolę w realizacji programu prezydenta Trumpa oraz wzmocnieniu amerykańskiej armii.

Rezygnacja nastąpiła w okresie licznych zmian kadrowych i incydentów w Departamencie Obrony USA.

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O sprawie poinformował Biały Dom. Z przekazanych informacji wynika, że sekretarz amerykańskiej armii Dan Driscoll złożył rezygnację na ręce Donalda Trumpa. "The Guardian" zwrócił uwagę, że to "kolejna wpływowa postać, która odeszła z Departamentu Obrony".

Według źródeł, na które powołał się dziennik, Driscoll rozważał odejście z Pentagonu z powodu "widocznych tarć" z sekretarzem Hegsethem.

- Sekretarz Driscoll wykazał się ogromną skutecznością w realizacji programu prezydenta Trumpa "Make America Strong Again", zapewniając znakomite przywództwo podczas historycznych operacji wojskowych, przywracając nacisk na gotowość bojową i siłę rażenia, wspierając negocjacje między Rosją a Ukrainą oraz podejmując wiele innych działań - powiedziała rzeczniczka Białego Domu Anna Kelly w oświadczeniu dla Associated Press.

Kelly zauważyła, że dzięki pracy Driscolla armia Stanów Zjednoczony jest "potężniejsza niż kiedykolwiek".

USA. Wiceszef Pentagonu podał się do dymisji

Informację o rezygnacji sekretarza amerykańskiej armii jako pierwszy podał "Wall Street Journal". Przypomniano, że prywatnie Driscoll jest przyjacielem wiceprezydenta USA J.D. Vance'a, z którym zna się od czasów studiów na Uniwersytecie Yale.

Rezygnacja dotychczasowego wiceszefa Pentagonu nastąpiła po "miesiącach zawirowań w Departamencie Obrony", gdzie doszło do licznych incydentów - od śledztw w sprawie przecieków i problemów budżetowych, po dymisję kilku wysokich rangą urzędników, w tym szefa sztabu sił lądowych USA Randy'ego George'a. Driscoll był sojusznikiem George'a i nie ukrywał, że "ubolewa nad jego odejściem".

Dan Driscoll walczył w Iraku. Trump nazywał go "rewolucjonistą i motorem zmian"

Dan Driscoll jest weteranem wojny w Iraku, inwestorem technologicznym. W 2024 rok Donald Trump nazwał go "rewolucjonistą i motorem zmian".

Jako sekretarz armii Driscoll został wyznaczony do pełnienia roli głównego negocjatora, jego zadaniem było doprowadzenie do zakończenia wojny Rosji z Ukrainą.

Był również "główną siłą napędową" działań mających na celu ograniczenie biurokracji, aby umożliwić wykonawcom wojskowym szybkie opracowanie większej liczby dronów i środków przeciwdziałania bezzałogowcom.

Senat USA zatwierdził kandydaturę Driscolla w lutym 2025 roku głosami 66 do 28.

Źródła: "The Guardian", "Wall Street Journal", Associated Press



