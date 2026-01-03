W skrócie Delcy Rodriguez stanowczo podkreśliła, że Nicolas Maduro jest jedynym prezydentem Wenezueli.

Wiceprezydent zaapelowała o spokój i jedność narodu po rzekomym porwaniu Maduro.

Pojawiły się niepotwierdzone informacje o ucieczce Rodriguez do Rosji, którym zaprzeczył MSZ Rosji.

Donald Trump zasugerował, że Rodriguez będzie współpracować z USA po pojmaniu Maduro.

Agencja Reutera cytuje w sobotę wieczorem oświadczenie Delcy Rodriguez, wiceprezydent Wenezueli, wygłoszone w państwowej telewizji. To reakcja na słowa Donalda Trumpa, według którego po pojmaniu Nicolasa Maduro to właśnie Rodriguez prawdopodobnie została już zaprzysiężona na jego następcę.

- Żądamy natychmiastowego uwolnienia prezydenta Nicolasa Maduro i jego żony Cilii Flores. Nicolas Maduro jest jedynym prezydentem Wenezueli - oznajmiła polityk.

Rodriguez wystąpiła wspólnie ze swoim bratem, przewodniczącym Zgromadzenia Narodowego Jorge Rodriguezem, ministrem spraw wewnętrznych Diosdado Cabello oraz szefami resortów spraw zagranicznych oraz obrony.

Wenezuela. Wiceprezydent apeluje o spokój. Padł zarzut "porwania" Maduro

Delcy Rodriguez zaapelowała o spokój i jedność w obronie kraju po "porwaniu" Maduro i zapowiedziała, że Wenezuela nigdy nie będzie kolonią żadnego narodu. Przypomnijmy, wcześniej w mediach pojawiły się doniesienia, że wiceprezydent Wenezueli uciekła do Rosji. Tej informacji zdecydowanie zaprzeczył szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow.

Poprzez nieobecność Nicolasa Maduro w Wenezueli formalnie władza powinna przejść w ręce jego zastępczyni. Władze w Caracas dotychczas nie informowały, kto będzie sprawował rządy w kraju.

Wiceprezydent Wenezueli pójdzie na współpracę z USA? Trump: Ona nie ma wyboru

Na temat formy przyszłych rządów w Wenezueli wypowiedział się za to Donald Trump. - Zostaniemy tam (w Wenezueli - red.) dopóty, dopóki będzie mogło dojść do sprawiedliwej transformacji. Będziemy tam rządzić do momentu kiedy uda się przeprowadzić prawidłową transformację - ogłosił podczas konferencji prasowej.

Pytany, kto będzie teraz rządził w Wenezueli, amerykański prezydent odparł: - W tej chwili wyznaczamy odpowiednich ludzi, rozmawiamy z różnymi ludźmi, ale nie możemy niczego zdradzić.

Trump zasugerował, że Delcy Rodriguez pójdzie na współpracę z USA. - Jest wiceprezydent (Wenezueli - red), która została wybrana przez Maduro, ale Marco (Rubio - red.) przeprowadził z nią rozmowę i ona powiedziała, że właściwie będzie się kierowała wskazówkami USA. Ona nie ma wyboru. My zadbamy o to, żeby zostało to prawidłowo przeprowadzone - nadmienił.

Nicolas Maduro pojmany. Operacja sił specjalnych USA w Wenezueli

USA przeprowadziły ataki na Wenezuelę w sobotni poranek po wcześniejszych wielokrotnych groźbach wdrożenia operacji lądowych. Waszyngton oskarżał Maduro o stanie na czele zorganizowanego kartelu, który zalewa Stany Zjednoczone narkotykami i odpowiada ze terroryzm.

Wśród zaatakowanych celów były prawdopodobnie Fort Tiuna w Caracas, gdzie mieści się resort obrony, baza lotnicza La Carlota oraz szkoła wojskowa w mieście La Guaira. Władze Wenezueli przekazały, że na celowniku USA znalazły się także obiekty cywilne.

Nicolas Maduro i jego żona, Cilia Flores, zostali oskarżeni w Sądzie Okręgowym Południowego Dystryktu Nowego Jorku - przekazała prokurator generalna Stanów Zjednoczonych. "Wkrótce spotka ich pełen gniew amerykańskiego wymiaru sprawiedliwości na amerykańskiej ziemi" - dodała Pamela Bondi.

Źródło: Reuters

