UFO, kosmici i migające światło. Urugwaj bada sprawę

Wiązki światła - zdaniem niektórych - miały być też widziane przed trzęsieniem ziemi, które nawiedziło Turcję i Syrię w zeszłym tygodniu. Nie wiązalibyśmy jednak "sił nadprzyrodzonych" z tą tragiczną - w swej skali i ludzkim ciepierniu - katastrofą spowodowaną przez żywioł.

Trzęsienie ziemi w Turcji wywołane przez HAARP? Uwaga na fake newsy

Faktem jednak jest, że migające wiązki światła i niepokój o UFO i kosmitów spowodował panikę w Urugwaju. Tam władze, zmuszone wystąpieniem nietypowego zjawiska, powołały do życia specjalną komisję, która ma zbadać przyczyny i źródło pochodzenia "światła".

Zdarzenie, jak opisują media, miało miejsce w nocy z piątku na sobotę. Zgłoszenie z Termas de Almiron dotarło do Sił Powietrznych Urugwaju, a te udały się do departamentu Paysando, który zorganizował interwencję Komisji ds. Przyjmowania i Badania Skarg na Niezidentyfikowane Obiekty Latające.

Na razie informacji o danych uzyskanych w sprawie śledztwa brak.

I chociaż teorii o pojawieniu się UFO w sieci znaleźć możemy pełno, wydaje się, że problemu powinniśmy szukać nie na niebie, a w nas - tu, na Ziemi.

Bowiem to, co może wywoływać powodzie, trzęsienia ziemi, a także niszczące huragany, to działalność człowieka. I słusznie zauważają niektórzy z "bardziej dociekliwych" internautów: "Otwórzcie oczy, ludzie. Nie ma sensu mówić o UFO lub kosmitach, to tylko odwracanie uwagi od prawdziwych problemów".

To głos mieszkanki Ohio, stanu w którym ostatnio wykoleił się pociąg przewożący toksyny . Pożar, do którego doszło, wymusił na władzach wprowadzenie stanu wyjątkowego. Ludzie, jak pisze "Washington Post", boją się o swoją przyszłość i o to, czy mogą wrócić do East Palestine i okolic, na które spadła toksyczna chmura.