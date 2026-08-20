W skrócie Burze w Niemczech zrywały ściany i dachy domów, a w jednym z miast zanotowano tornado.

W Brandenburgii tornado uszkodziło niemal wszystkie domy na jednym z osiedli.

Wichury w zachodnich Niemczech doprowadziły do śmierci jednej osoby.

Synoptycy ostrzegają, że burze z ulewami i porywami wiatru do 110 km/h w czwartek mogą dotrzeć do południowo-wschodniej Polski.

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Do Polski z zachodu zmierzają niebezpieczne nawałnice. Według synoptyków z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w nocy z czwartku na piątek miejscami na południu mogą przynieść nie tylko ulewy, ale też wichury z porywami wiatru do 110 km/h. Potęgi żywiołu doświadczyli już nasi zachodni sąsiedzi: w jednym z niemieckich miast odnotowano tornado.

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"Bez wątpienia tornado". "Czysty horror" we wschodnich Niemczech

Po tym jak tornado uderzyło w miejscowość Fürstenwalde w Brandenburgii na wschodzie Niemiec, uszkodzone zostały niemal wszystkie budynki na osiedlu Paul-Frost Ring - informują reporterzy serwisu RBB24.

O ogromnym szczęściu mogą mówić mieszkańcy jednego z domów, który został dosłownie przebity przez porwane przez wiatr drzewo. Wystawało przez kuchenny sufit. Tam nikomu nic się nie stało, jednak w wyniku uderzenia tornada trzy osoby zostały lekko ranne.

Niemieckie media cytują naocznych świadków, którzy widzieli formowanie się żywiołu:

Nagle pojawiła się chmura i pomyślałem, że gdzieś w okolicy ląduje helikopter. To stało się tak szybko, wszystko latało - mówił mężczyzna cytowany przez RBB24.

Jedna z mieszkanek Fürstenwalde powiedziała z kolei, że "to był czysty horror".

Wiele drzew w okolicy zostało powalonych lub wyrwanych z korzeniami, a według niektórych relacji zerwane z budynków dachu lub ich fragmenty wiatr przeniósł na odległość do 100 metrów.

Komórka burzowa formująca się w rejonie lotniska we Frankfurcie nad Menem. Niebezpieczne nawałnice przeszły przez wiele niemieckich miast IMAGO/Kessler / Schnee/Imago Stock and People East News

Fakt, że w tej części kraju faktycznie wystąpiło to niebezpieczne zjawisko, potwierdziła niemiecka służba pogodowa DWD, według której "wydarzenie w Fürstenwalde to bez wątpienia tornado" - podają niemieckie media.

W serwisach społecznościowych pojawiły się również potwierdzające tę tezę nagrania:

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Nie podano jeszcze dokładnej siły wiatru w tym miejscu, jednak ocenia się, że mógł on osiągać do około 150 km/h - informuje "Taggespiegel".

Burmistrz miasta Matthias Rudolph podkreślił, że "szczęście w nieszczęściu" polega na tym, że nikt nie zginął. W innej części Niemiec burze doprowadziły jednak do tragedii.

Wichury w zachodnich Niemczech. Jedna osoba nie przeżyła

W mieście Waldorf w Nadrenii-Palatynacie na zachodzie kraju 58-letnia kobieta zginęła, przygnieciona przez drzewo wyrwane z korzeniami przez wichurę. Towarzysząca jej 47-latka trafiła do szpitala z poważnymi obrażeniami - przekazała miejscowa policja.

W tym samym regionie, w powiecie Westerwald wichura wyrywała całe ściany z domów.

Zerwana przez wichurę ściana domu w Nadrenii-Palatynacie THOMAS FREY / DPA / dpa Picture-Alliance AFP

Praktycznie wszędzie, gdzie dochodziło do uszkodzeń budynków, wichury powalały lub łamały wiele okolicznych drzew. W czwartek służby cały czas porządkowały ulice i chodniki i zabezpieczały uszkodzone konstrukcje.

Teraz Polska? Burze idą do nas

Środowe nawałnice w Niemczech doprowadziły do wielu zniszczeń. W czwartek wieczorem i w nocy z podobnym zagrożeniem być może będą się musieli zmierzyć również mieszkańcy południowo-wschodniej Polski.

Jak wynika z ostrzeżeń Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, pod koniec dnia na tych terenach mogą się pojawić wyjątkowo silne burze, niosące intensywne, wielogodzinne ulewy z sumą opadów miejscami do około 50 litrów wody na metr kwadratowy. Możliwe będą również wichury lokalnie dochodzące w porywach do 110 km/h.

Już w środę w Polsce pojawiła się trąba powietrzna, którą zaobserwowano w okolicy Górzna w powiecie brodnickim w województwie kujawsko-pomorskim.

Zjawisko nie spowodowało żadnych szkód i było dość słabe. W nocy z czwartku na piątek wiatr miejscami może być jednak znacznie silniejszy i nie można wykluczyć możliwych trąb powietrznych.

Źródło: RBB24, "Taggespiegel", "Die Zeit"

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