Wiatr zrywał całe fasady domów. Pogodowe załamanie u sąsiada Polski

Jakub Wojciechowski

Jakub Wojciechowski

Burze zrywały całe ściany domów, a w jednym z miast wbiła drzewo w kuchenny sufit. Potężne nawałnice przetoczyły się w środę i w nocy przez wiele regionów Niemiec. Nie obyło się bez ofiar. Przez jedno z miast przeszło tornado, opisywane przez mieszkańców jako "czysty horror".

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Oderwana przez wichurę ściana domu oraz uszkodzenia w niemieckich miastach. Nawałnice uderzyły w środę i w nocy
Zniszczenia po nawałnicach, które w środę oraz w nocy ze środy na czwartek przeszły przez Niemcy. W jedno z miast uderzyło tornadoFlorian Wiegand / DPA / dpa Picture-Alliance/THOMAS FREY / DPA / dpa Picture-Alliancemateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Burze w Niemczech zrywały ściany i dachy domów, a w jednym z miast zanotowano tornado.
  • W Brandenburgii tornado uszkodziło niemal wszystkie domy na jednym z osiedli.
  • Wichury w zachodnich Niemczech doprowadziły do śmierci jednej osoby.
  • Synoptycy ostrzegają, że burze z ulewami i porywami wiatru do 110 km/h w czwartek mogą dotrzeć do południowo-wschodniej Polski.
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Do Polski z zachodu zmierzają niebezpieczne nawałnice. Według synoptyków z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w nocy z czwartku na piątek miejscami na południu mogą przynieść nie tylko ulewy, ale też wichury z porywami wiatru do 110 km/h. Potęgi żywiołu doświadczyli już nasi zachodni sąsiedzi: w jednym z niemieckich miast odnotowano tornado.

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"Bez wątpienia tornado". "Czysty horror" we wschodnich Niemczech

Po tym jak tornado uderzyło w miejscowość Fürstenwalde w Brandenburgii na wschodzie Niemiec, uszkodzone zostały niemal wszystkie budynki na osiedlu Paul-Frost Ring - informują reporterzy serwisu RBB24.

O ogromnym szczęściu mogą mówić mieszkańcy jednego z domów, który został dosłownie przebity przez porwane przez wiatr drzewo. Wystawało przez kuchenny sufit. Tam nikomu nic się nie stało, jednak w wyniku uderzenia tornada trzy osoby zostały lekko ranne.

Niemieckie media cytują naocznych świadków, którzy widzieli formowanie się żywiołu:

Nagle pojawiła się chmura i pomyślałem, że gdzieś w okolicy ląduje helikopter. To stało się tak szybko, wszystko latało - mówił mężczyzna cytowany przez RBB24.

Jedna z mieszkanek Fürstenwalde powiedziała z kolei, że "to był czysty horror".

Wiele drzew w okolicy zostało powalonych lub wyrwanych z korzeniami, a według niektórych relacji zerwane z budynków dachu lub ich fragmenty wiatr przeniósł na odległość do 100 metrów.

Samolot pasażerski Lufthansa CityLine przygotowywany do odlotu na płycie lotniska, nad którym gromadzą się ciemne, burzowe chmury.
Komórka burzowa formująca się w rejonie lotniska we Frankfurcie nad Menem. Niebezpieczne nawałnice przeszły przez wiele niemieckich miastIMAGO/Kessler / Schnee/Imago Stock and PeopleEast News

Fakt, że w tej części kraju faktycznie wystąpiło to niebezpieczne zjawisko, potwierdziła niemiecka służba pogodowa DWD, według której "wydarzenie w Fürstenwalde to bez wątpienia tornado" - podają niemieckie media.

W serwisach społecznościowych pojawiły się również potwierdzające tę tezę nagrania:

Nie podano jeszcze dokładnej siły wiatru w tym miejscu, jednak ocenia się, że mógł on osiągać do około 150 km/h - informuje "Taggespiegel".

Burmistrz miasta Matthias Rudolph podkreślił, że "szczęście w nieszczęściu" polega na tym, że nikt nie zginął. W innej części Niemiec burze doprowadziły jednak do tragedii.

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Wichury w zachodnich Niemczech. Jedna osoba nie przeżyła

W mieście Waldorf w Nadrenii-Palatynacie na zachodzie kraju 58-letnia kobieta zginęła, przygnieciona przez drzewo wyrwane z korzeniami przez wichurę. Towarzysząca jej 47-latka trafiła do szpitala z poważnymi obrażeniami - przekazała miejscowa policja.

W tym samym regionie, w powiecie Westerwald wichura wyrywała całe ściany z domów.

Zniszczona kamienica z odsłoniętymi kondygnacjami, zawalonym stropem i rozrzuconymi meblami wewnątrz, ślady katastrofy budowlanej obok stojących nienaruszonych budynków.
Zerwana przez wichurę ściana domu w Nadrenii-PalatynacieTHOMAS FREY / DPA / dpa Picture-AllianceAFP

Praktycznie wszędzie, gdzie dochodziło do uszkodzeń budynków, wichury powalały lub łamały wiele okolicznych drzew. W czwartek służby cały czas porządkowały ulice i chodniki i zabezpieczały uszkodzone konstrukcje.

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Środowe nawałnice w Niemczech doprowadziły do wielu zniszczeń. W czwartek wieczorem i w nocy z podobnym zagrożeniem być może będą się musieli zmierzyć również mieszkańcy południowo-wschodniej Polski.

Jak wynika z ostrzeżeń Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, pod koniec dnia na tych terenach mogą się pojawić wyjątkowo silne burze, niosące intensywne, wielogodzinne ulewy z sumą opadów miejscami do około 50 litrów wody na metr kwadratowy. Możliwe będą również wichury lokalnie dochodzące w porywach do 110 km/h.

Już w środę w Polsce pojawiła się trąba powietrzna, którą zaobserwowano w okolicy Górzna w powiecie brodnickim w województwie kujawsko-pomorskim.

Zjawisko nie spowodowało żadnych szkód i było dość słabe. W nocy z czwartku na piątek wiatr miejscami może być jednak znacznie silniejszy i nie można wykluczyć możliwych trąb powietrznych.

Źródło: RBB24, "Taggespiegel", "Die Zeit"

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