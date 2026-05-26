W skrócie W Seulu zawalił się fragment rozbieranego wiaduktu, który miał poważne wady techniczne.

W wyniku zdarzenia zginęły trzy osoby, które przeprowadzały kontrolę bezpieczeństwa konstrukcji.

Kolejne trzy osoby zostały ranne podczas tego incydentu.

Elementy wiaduktu spadły na przejazd kolejowy, co spowodowało zablokowanie ruchu.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Tragiczny w skutkach wypadek w Seulu. We wtorek po południu czasu lokalnego w stolicy Korei Południowej zawalił się zbudowany w 1966 roku wiadukt.

Elementy spadły na przejazd kolejowy, uniemożliwiając ruch na trasie.

Na miejsce natychmiast wysłano ekipę do akcji ratunkowo-poszukiwawczej. Wiadomo, że co najmniej trzy osoby nie żyją - to specjaliści przeprowadzający kontrolę bezpieczeństwa konstrukcji.

Kolejne trzy osoby zostały ranne. Sytuacja jest dynamiczna, a bilans poszkodowanych może ulec zmianie.

Korea Południowa. Tragiczny wypadek, w Seulu zawalił się wiadukt

Przedstawiciel władz Seulu relacjonował, że w nocy robotnicy wykryli oznaki niestabilności wiaduktu i we wtorek rano wstrzymali prace rozbiórkowe celem przeprowadzenia kontroli bezpieczeństwa.

We wtorek po południu inspektorzy znajdowali się wewnątrz konstrukcji wsporczej. Właśnie wtedy doszło do zawalenia się budowli.

Przedstawiciel straży pożarnej potwierdził, że wśród ofiar i rannych są "wysocy rangą urzędnicy miejscy zajmujący się robotami publicznymi", a także ekspert z sektora prywatnego.

Zbudowany w 1966 roku wiadukt z powodu starzenia się konstrukcji miał liczne wady bezpieczeństwa - przekazała agencja Reutera.

Źródło: Reuters





"Wydarzenia": Awantura o mozaikę. Interweniował konserwator zabytków Polsat News