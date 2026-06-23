W skrócie Premier Ukrainy Julia Swyrydenko będzie kierować delegacją Kijowa podczas Konferencji na rzecz Odbudowy Ukrainy w Gdańsku.

Skład delegacji tworzą reprezentanci biznesu, spółek państwowych, społeczności lokalnych, rządu i parlamentu Ukrainy.

Celem delegacji jest osiągnięcie porozumień "wzmacniających obronność, stabilność Ukrainy oraz rozwój współpracy gospodarczej z partnerami".

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"Będę przewodniczyć ukraińskiej delegacji oraz koordynować nasze działania podczas konferencji URC-2026 w Gdańsku" - oświadczyła premier Ukrainy Julia Swyrydenko w mediach społecznościowych, potwierdzając tym samym ustalenia m.in. Polsat News.

Do Polski przyjedzie szeroka reprezentacja ukraińskiego sektora publicznego i prywatnego. Swyrydenko wylicza, że w składzie zespołu znajdą się przedstawiciele biznesu, szefowie spółek państwowych, reprezentanci społeczności lokalnych z całego kraju, a także członkowie rządu i parlamentarzyści.

"Przed nami wiele inicjatyw różnego szczebla, które mają na celu wzmocnienie zarówno Ukrainy i Polski, jak i wszystkich naszych partnerów oraz całej Europy" - czytamy we wpisie premier.

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Priorytetem, który wyznaczyła sobie ukraińska delegacja, jest "wypracowanie konkretnych porozumień, które wzmocnią zdolności obronne oraz stabilność Ukrainy, a także rozszerzą współpracę gospodarczą z partnerami".

"Liczymy na podpisanie szeregu istotnych umów międzynarodowych, w szczególności tych dotyczących zwiększenia naszego bezpieczeństwa energetycznego" - dodała Julia Swyrydenko.

W swoim oświadczeniu Swyrydenko nakreśliła również długofalową wizję relacji Kijowa z europejskimi sąsiadami. Podkreśliła, że fundamentem tych działań musi być dwustronne zaufanie.

"Ukraina stawia na konstruktywne i obopólnie korzystne partnerstwo w imię wspólnego bezpieczeństwa europejskiego, rozwoju gospodarczego i długoterminowego dobrobytu" - napisała szefowa rządu, dodając: "Szanujemy naszych partnerów i to właśnie na zasadzie wzajemnego szacunku budujemy naszą współpracę".

Na koniec wpisu premier Ukrainy skierowała również krótkie przesłanie do krajów wspierających Kijów w obliczu trwającego konfliktu: "Dziękuję wszystkim, którzy nam pomagają!".





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