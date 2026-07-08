Jak wynika ze sprawozdania dotyczącego lat 2022-2025 w tym okresie środki przekazane rzymskiemu oddziałowi Caritas wzrosły z 1,4 mln euro w 2022, do 1,9 mln euro w 2023, by następnie ustabilizować się na poziomie 1,8 mln euro w 2025.

Środki przekazane instytucji pomogły z różnego rodzaju formami ubóstwa: niedożywieniem, samotnością, brakiem dostępu do opieki medycznej lub bezdomnością. Głównym obszarem pomocy pozostaje jednak kwestia głodu - przeznaczonych jest na nią ok. 30 proc. środków zebranych w fontannie.

W ramach działalności Caritas prowadzonych jest kilka jadłodajni dla ubogich, w których codziennie można zjeść ciepły posiłek. Średnia liczba posiłków wydanych w ostatnich latach wyniosła 317 tys. rocznie.

Turyści wrzucili do fontanny dwa miliony euro w ciągu roku

W 2025 roku około 20 proc. zebranych funduszy zostało przeznaczonych na zagwarantowanie najuboższym dostępu do usług medycznych. Stworzono specjalistyczną przychodnię, centrum stomatologiczne, aptekę oraz poradnię dla ofiar tortur i stresu pourazowego. Każdego roku objętych opieką jest ok. 3500 osób.

Na pomoc w zakresie mieszkalnictwa, w 2023 roku, rzymski Caritas przeznaczył ok. 25 proc. zebranych w fontannie środków. W latach 2024-2025 liczba ta ustabilizowała się na poziomie ok. 13 proc.

Wsparcie oferowane przez instytucję obejmują: prowadzenie ośrodków oraz pomoc finansową dla potrzebujących, w tym opłacanie rachunków i wynajmu. Jest to szczególnie istotne w przypadku rodzin, którym grozi eksmisja.

Kolejne 10 proc. środków przeznaczonych jest na przezwyciężenie zjawiska międzypokoleniowego dziedziczenia ubóstwa. Powstają żłobki, szkoły języka włoskiego, a także prowadzone są warsztaty i kursy zawodowe.

Jak fontanna w Rzymie wspiera działalność chatytatywną?

Fontanna di Trevi powstała w XVIII wieku z inicjatywy papieża Klemensa XII. To jeden z najbardziej rozpoznawalnych o odwiedzanych zabytków Rzymu. Zwyczaj wrzucania monety sięga prawdopodobnie XIX wieku i ma zagwarantować on powrót do miasta.

Decyzję o przekazywaniu zebranych w fontannie pieniędzy została podjęta w 2001 roku przez ówczesnego burmistrza Francesco Rutellego. Tradycja jest podtrzymywana niezależnie od politycznych przynależności rządzących w stolicy Włoch.

Źródło: Vatican News





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