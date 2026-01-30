Wiadomo, gdzie spadła chińska rakieta. Nowe informacje POLSA

W skrócie Obiekt ZQ-3 R/B, będący fragmentem chińskiej rakiety, wszedł w atmosferę ziemską i według POLSA prawdopodobnie spadł do Oceanu Indyjskiego.

Przeloty obiektu były monitorowane przez polskie oraz międzynarodowe systemy, a polskie obserwatoria rejestrowały jego obecność na wysokości poniżej 200 km nad Ziemią.

POLSA informuje, że liczba niekontrolowanych deorbitacji rośnie, a przewidywanie miejsca upadku szczątków jest utrudnione; wcześniejsze przypadki dotyczyły także upadku elementów rakiety Falcon 9 na terytorium Polski.

O możliwości wejścia w atmosferę Ziemi fragmentu chińskiej rakiety ostrzegło w czwartek Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, powołując się na komunikat Polskiej Agencji Kosmicznej (POLSA).

POLSA zwracała uwagę, że - ze względu na szacowaną masę (11 ton) oraz nieznaną strukturę obiektu ZQ-3 R/B - była możliwość, że nie ulegnie on całkowitemu spaleniu w atmosferze Ziemi.

Nowy komunikat POLSA. Elementy chińskiej rakiety mogły spaść do Oceanu Indyjskiego

POLSA szacuje, że obiekt ZQ-3 R/B zdeorbitował nie później niż o godzinie 13:13 polskiego czasu (plus minus 27 minut). "Ostatnia znana trajektoria przelotu przebiegała nad Oceanem Atlantyckim, Europą, Azją i Oceanem Indyjskim" - poinformowało w komunikacie Centrum Operacyjne SSA POLSA.

Deorbitacja to proces wejścia sztucznego obiektu w gęste warstwy atmosfery, co zazwyczaj prowadzi do jego spalenia lub upadku szczątków na powierzchnię planety. Agencja zaznaczyła, że obecnie nie dysponuje informacjami, czy jakiekolwiek elementy obiektu dotarły do Ziemi.

Mariusz Słonina, szef Centrum Operacyjnego SSA POLSA, skomentował dla PAP: - Według naszej informacji nikt nie zarejestrował wizualnie tego obiektu.

A to oznacza, że obiekt zdeorbitował. - Nie wiadomo, gdzie ten obiekt spadł. Prawdopodobnie gdzieś na Oceanie Indyjskim - dodał.

Pytany, czy obiekt przeleciał nad Polską, powiedział, że jeśli tak, to trudno by było go zobaczyć, bo w tym czasie był dzień i niebo pokrywały chmury, a w dodatku przelot trwał kilkanaście sekund.

Liczba niekontrolowanych deorbitacji rośnie. Eksperci wyjaśniają dlaczego

Analizy dotyczące przelotu opracowane przez polskie centrum okazały się zbieżne z danymi międzynarodowymi dostarczonymi przez EUSST (europejski system nadzoru przestrzeni kosmicznej) oraz amerykański system NORAD.

W procesie monitorowania obiektu wykorzystano sieć teleskopów POLON oraz stacje należące do firm 6Roads, Sybilla Technologies i Uniwersytetu Zielonogórskiego. Polscy specjaliści zarejestrowali przeloty ZQ-3 R/B na wysokości poniżej 200 km nad Ziemią, korzystając z obserwatoriów zlokalizowanych w Chile, RPA oraz Australii.

"Stanowi to jedne z najniższych przelotów zaobserwowanych teleskopami optycznymi" - podkreślili przedstawiciele agencji w raporcie.

Eksperci wskazują, że liczba niekontrolowanych deorbitacji rośnie ze względu na coraz większą liczbę satelitów na orbicie. Na Ziemię wracają zarówno stare satelity, jak i człony rakiet czy odłamki kosmiczne.

Przewidywanie dokładnego miejsca upadku jest utrudnione przez zmienność stanu atmosfery oraz niepewność co do dokładnej masy i konstrukcji powracających obiektów. Mimo stosowania zaawansowanych modeli matematycznych błąd pomiaru czasu wejścia w atmosferę wynosi zazwyczaj kilka godzin.

Szczątki rakiety Falcon w Polsce. Znaleziono je w kilku miejscach

Centrum Operacyjne SSA POLSA monitoruje regularnie obiekty o masie powyżej jednej tony. Według danych agencji nad terytorium Unii Europejskiej deorbituje średnio kilkanaście obiektów tygodniowo. "Dla takich obiektów prowadzone są z wyprzedzeniem czasowym analizy, które następnie są przekazywane do instytucji i służb zgodnie z obowiązującymi porozumieniami. W 2025 roku nasze Centrum wykonało takie analizy dla ponad 50 obiektów (łącznie ponad 130 raportów)" - czytamy na stronie POLSA.

19 lutego ubiegłego roku w niekontrolowany sposób w atmosferę nad Polską wszedł człon rakiety Falcon 9 R/B firmy SpaceX. Powodem tego - jak wyjaśniła wówczas firma SpaceX - była usterka podczas operacji sprowadzania rakiety z orbity.

Człon o masie ok. 4 ton pochodził z misji Space X Starlink Group 11-4, która 1 lutego 2025 r. wystartowała z bazy lotniczej w Kalifornii.

Jego szczątki odnaleziono w kilku miejscach Polski - m.in. w Komornikach, gdzie obiekt spadł na terenie hurtowni sprzętu elektrycznego, w Wirach, gdzie obiekt znaleziono w lesie, oraz w Śliwnie, gdzie obiekt spadł na pole.

Upadek szczątków Falcon 9 wywołał dyskusję na temat komunikowania się instytucji państwowych o takich przypadkach.

