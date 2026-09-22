W skrócie Reuters informuje, że na Grenlandii mają powstać dwie bazy wojskowe Stanów Zjednoczonych.

Pierwsza baza ma zostać utworzona w miejscu dawnej bazy Bluie West One w Narsarsuaq na południu Grenlandii.

Drugi obiekt ma być zlokalizowany w bazie wojskowej Mestersvig na wschodnim wybrzeżu wyspy.

Podpisanie umowy między Danią, Grenlandią a Stanami Zjednoczonymi zaplanowano na wtorek podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

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Jak podaje agencja Reutera, powołując się na relacje trzech osób zaznajomionych z przebiegiem rozmów, na Grenlandii pojawią się dwie nowe amerykańskie bazy.

Grenlandia. Na wyspie mają powstać dwie amerykańskie bazy

Pierwsza z nich powstanie w ramach przywrócenia zamkniętej w 1958 roku bazy wojskowej Bluie West One w osadzie Narsarsuaq na południu Grenlandii. Od czasu wycofania się Amerykanów populacja zmniejszyła się tam do kilkudziesięciu osób. Po zamknięciu obiekt przekazano duńskiemu rządowi i obecnie funkcjonuje tam lotnisko.

Drugi obiekt to należąca do Danii placówka wojskowa Mestersvig, umiejscowiona na wschodnim wybrzeżu i wykorzystywana przez Patrol Sirius - jednostkę specjalną posługującą się psimi zaprzęgami.

Porozumienie w sprawie baz ma zostać podpisane przez Danię, Grenlandię i Stany Zjednoczone podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ we wtorek o 16:30 czasu polskiego. Tekst umowy nie został upubliczniony. Zdaniem źródeł agencji Reutera ostateczne ustalenia zapadną jednak dopiero po złożeniu podpisów.

Dania o porozumieniu z USA: Bezpieczeństwo Arktyki pod nadzorem NATO

Komentarza w sprawie udzielił Biały Dom, odmawiając przy tym jednak podania szczegółów. Strona amerykańska powtórzyła jedynie swoje wcześniejsze stanowisko, wskazując, że podpisanie umowy "zapewni i ochroni bezpieczeństwo Grenlandii i Stanów Zjednoczonych".

Z kolei zdaniem Danii porozumienie sprawi, że nadzór nad bezpieczeństwem Arktyki będzie sprawowało również NATO, a nie wyłącznie Waszyngton i Kopenhaga.

Reuters przypomina, że podpisanie umowy będzie zwieńczeniem wielomiesięcznych nacisków ze strony Donalda Trumpa, który niejednokrotnie wyrażał chęć przejęcia kontroli nad Grenlandią. Sygnalizował jednocześnie możliwość posłużenia się w tym celu środkami militarnymi lub gospodarczymi.

W czasie zimnej wojny na wyspie funkcjonowało 17 amerykańskich obiektów wojskowych, a ponadto stacjonowało 10 tysięcy żołnierzy. Aktualnie na Grenlandii USA prowadzą jedynie bazę kosmiczną Pituffik na północno-zachodnim wybrzeżu, gdzie stacjonuje mniej więcej 150 wojskowych.



