Wiadomo, co z bazami USA na Grenlandii. Ujawniono plany

Maria Literacka

Maria Literacka

Na Grenlandii mają powstać dwie amerykańskie bazy - donosi Reuters, wskazując lokalizacje. Podpisanie umowy w tej sprawie zaplanowano na wtorek. Przywódcy Danii, Grenlandii i Stanów Zjednoczonych spotkają się na sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. Szczegółowe ustalenia mają jednak zapaść dopiero po zatwierdzeniu dokumentu.

Odsłuchaj artykuł
--:-- min
Audio generowane przez AI, może zawierać błędy
Donald Trump na tle krajobrazu Grenlandii.
Reuters: Na Grenlandii powstaną dwie amerykańskie bazyLokman Vural Elibol / ANADOLU / BRENDAN SMIALOWSKI / AFPAFP

W skrócie

  • Reuters informuje, że na Grenlandii mają powstać dwie bazy wojskowe Stanów Zjednoczonych.
  • Pierwsza baza ma zostać utworzona w miejscu dawnej bazy Bluie West One w Narsarsuaq na południu Grenlandii.
  • Drugi obiekt ma być zlokalizowany w bazie wojskowej Mestersvig na wschodnim wybrzeżu wyspy.
  • Podpisanie umowy między Danią, Grenlandią a Stanami Zjednoczonymi zaplanowano na wtorek podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie

Jak podaje agencja Reutera, powołując się na relacje trzech osób zaznajomionych z przebiegiem rozmów, na Grenlandii pojawią się dwie nowe amerykańskie bazy.

Grenlandia. Na wyspie mają powstać dwie amerykańskie bazy

Pierwsza z nich powstanie w ramach przywrócenia zamkniętej w 1958 roku bazy wojskowej Bluie West One w osadzie Narsarsuaq na południu Grenlandii. Od czasu wycofania się Amerykanów populacja zmniejszyła się tam do kilkudziesięciu osób. Po zamknięciu obiekt przekazano duńskiemu rządowi i obecnie funkcjonuje tam lotnisko.

Drugi obiekt to należąca do Danii placówka wojskowa Mestersvig, umiejscowiona na wschodnim wybrzeżu i wykorzystywana przez Patrol Sirius - jednostkę specjalną posługującą się psimi zaprzęgami.

Zobacz również:

Donald Trump
Świat

Trump ogłasza porozumienie w sprawie Grenlandii. "Stała kontrola"

Paweł Sekmistrz
Paweł Sekmistrz

Porozumienie w sprawie baz ma zostać podpisane przez Danię, Grenlandię i Stany Zjednoczone podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ we wtorek o 16:30 czasu polskiego. Tekst umowy nie został upubliczniony. Zdaniem źródeł agencji Reutera ostateczne ustalenia zapadną jednak dopiero po złożeniu podpisów.

Dania o porozumieniu z USA: Bezpieczeństwo Arktyki pod nadzorem NATO

Komentarza w sprawie udzielił Biały Dom, odmawiając przy tym jednak podania szczegółów. Strona amerykańska powtórzyła jedynie swoje wcześniejsze stanowisko, wskazując, że podpisanie umowy "zapewni i ochroni bezpieczeństwo Grenlandii i Stanów Zjednoczonych".

Z kolei zdaniem Danii porozumienie sprawi, że nadzór nad bezpieczeństwem Arktyki będzie sprawowało również NATO, a nie wyłącznie Waszyngton i Kopenhaga.

Zobacz również:

Islandia. Szefowa MSZ wezwała ambasadora USA
Świat

Islandia oburzona mapą Trumpa. Ambasador USA wezwany do MSZ

Aleksandra Czurczak
Aleksandra Czurczak

Reuters przypomina, że podpisanie umowy będzie zwieńczeniem wielomiesięcznych nacisków ze strony Donalda Trumpa, który niejednokrotnie wyrażał chęć przejęcia kontroli nad Grenlandią. Sygnalizował jednocześnie możliwość posłużenia się w tym celu środkami militarnymi lub gospodarczymi.

W czasie zimnej wojny na wyspie funkcjonowało 17 amerykańskich obiektów wojskowych, a ponadto stacjonowało 10 tysięcy żołnierzy. Aktualnie na Grenlandii USA prowadzą jedynie bazę kosmiczną Pituffik na północno-zachodnim wybrzeżu, gdzie stacjonuje mniej więcej 150 wojskowych.

Zobacz również:

Grenlandia pozostanie pod kontrolą Danii? Marco Rubio zabrał głos
Świat

Trump nie odpuszcza w sprawie Grenlandii. Wymowne słowa członka jego rządu

Alicja Krause
Alicja Krause


"Polityczny WF": Jak rząd może odbić TK? Na stole kilka scenariuszyINTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze