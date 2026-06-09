W skrócie Viktor Orban po utracie władzy na Węgrzech po przegranych wyborach planuje swoją pierwszą oficjalną podróż zagraniczną do Brukseli.

Podczas wizyty w Brukseli Orban spotka się z liderami Patriotów dla Europy i zorganizuje konferencję prasową.

Węgry na najbliższym szczycie Rady Europejskiej będą reprezentowane przez nowego premiera Petera Magyara.

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Były premier Węgier Viktor Orban odbędzie w przyszłym tygodniu swoją pierwszą oficjalną podróż zagraniczną po utracie władzy w wyniku wyborów parlamentarnych z 12 kwietnia. Polityk wyjedzie do Brukseli na spotkanie przywódców partii Patrioci dla Europy - poinformował portal Euronews.

Pierwsza podróż zagraniczna Orbana. Uda się do Brukseli

Orban uda się do Brukseli 17 czerwca, aby spotkać się z liderami grupy Parlamentu Europejskiego, Patrioci dla Europy, jako przewodniczący swojego ugrupowania Fidesz.

W spotkaniu wezmą udział liderzy Patriotów, w tym premier Czech Andrej Babisz, którzy omówią stanowisko na szczyt UE rozpoczynający się następnego dnia - podał tygodnik "HVG".

Były premier Węgier zorganizuje również podczas wizyty w Brukseli konferencję prasową.

Szczyt UE. Węgry będzie reprezentował Peter Magyar

Szczyt Rady Europejskiej odbędzie się w dniach 18-19 czerwca. Węgry będą na nim reprezentowane przez nowego premiera Petera Magyara.

Powołana w 2024 roku grupa Patrioci dla Europy liczy obecnie 84 eurodeputowanych, w tym dwoje z Polski:Annę Bryłkę i Tomasza Buczka (Konferencja Wolność i Niepodległość). Jest trzecią najliczniejszą siłą w Parlamencie Europejskim.

Tisza premiera Magyara zdobyła 12 kwietnia 141 mandatów w 199-osobowym Zgromadzeniu Narodowym kończąc 16-letnie rządy Viktora Orbana. Wynik ten dał Magyarowi większość konstytucyjną.





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