WHO wprowadza stan zagrożenia w związku z epidemią małpiej ospy. Eksperci podzieleni

Oprac.: Marta Stępień Świat

Wśród ekspertów ma trwać spór co do oceny sytuacji z małpią ospą. Dyrektor generalny WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus powiedział, że organizacja wprowadziła jednak globalny stan zagrożenia w związku z epidemią tej choroby.

Zdjęcie Szef WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus / FABRICE COFFRINI / AFP / East News