WHO ponownie pochyla się nad groźnym wirusem. Jednoznaczne oświadczenie
Trzy przypadki zarażenia wirusem Nipah pojawiły się w ostatnich tygodniach w Azji - jedno z nich okazało się śmiertelne. Doniesienia o zakażeniach śmiertelną chorobą wywołały obawy dotyczące możliwości szerszego rozpowszechnienia się epidemii. Głos w sprawie zabrał dyrektor generalny WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.
W skrócie
- W ciągu ostatnich tygodni odnotowano trzy przypadki zakażenia wirusem Nipah: dwa w Indiach i jeden w Bangladeszu.
- Światowa Organizacja Zdrowia oceniła, że zarówno regionalne, jak i globalne ryzyko rozprzestrzenienia się wirusa Nipah jest niskie.
- Do typowych objawów zakażenia wirusem Nipah należą wysoka gorączka, wymioty, infekcje dróg oddechowych oraz, w ciężkich przypadkach, drgawki i zapalenie mózgu.
Zakażenie wirusem Nipah przenoszącym się ze zwierząt na ludzi, w 40-75 proc. przypadków kończy się śmiercią. Współczesna medycyna nie dysponuje skuteczną szczepionką, która mogłaby obniżyć ten wskaźnik.
- W ciągu ostatnich kilku tygodni trzy przypadki zakażenia wirusem Nipah, dwa w Indiach i jeden w Bangladeszu, trafiły na pierwsze strony gazet i wywołały obawy o możliwość szerszego rozprzestrzeniania się epidemii - wskazał dyrektor generalny WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.
Śmiertelny wirus Nipah w Azji. "Obawy o możliwość rozprzestrzenienia się epidemii"
Jak poinformował, możliwość regionalnego rozpowszechnienia się wirusa stała się przedmiotem oceny Światowej Organizacji Zdrowia. - Zarówno w ujęciu regionalnym, jak i globalnym ryzyko to jest niskie - przekazał.
W państwach azjatyckich w ubiegłym miesiącu doszło do trzech zakażeń wirusem Nipah. Chodzi o dwa przypadki w indyjskim stanie Bengal Zachodni oraz jeden zgon w Bangladeszu. Dwa ogniska choroby nie były ze sobą powiązane.
- Oba wystąpiły jednak na granicy Indii i Bangladeszu, na obszarach, które mają podobne warunki ekologiczne i kulturowe, a także populacje tego samego gatunku owocożernego nietoperza, będącego naturalnym rezerwuarem wirusa Nipah - zauważył Tedros.
Wirus Nipah w Indiach i Bangladeszu. Są pierwsze zakażenia i zgon
Chorobę Nipah zidentyfikowano po raz pierwszy w 1998 r., po tym jak rozprzestrzeniła się wśród hodowców trzody chlewnej w Malezji. W Indiach po raz pierwszy ognisko choroby Nipah odnotowano w 2001 r. w Bengalu Zachodnim.
W 2018 roku na skutek zakażenia wirusem Nipah w Kerali zmarło co najmniej 17 osób, a w 2023 roku w tym samym stanie na południu Indii zmarły dwie osoby.
Do objawów zalicza się wysoką gorączkę, wymioty i infekcję dróg oddechowych, ale w ciężkich przypadkach mogą wystąpić drgawki i zapalenie mózgu prowadzące do śpiączki.
Źródło: AFP