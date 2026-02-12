W skrócie W ciągu ostatnich tygodni odnotowano trzy przypadki zakażenia wirusem Nipah: dwa w Indiach i jeden w Bangladeszu.

Światowa Organizacja Zdrowia oceniła, że zarówno regionalne, jak i globalne ryzyko rozprzestrzenienia się wirusa Nipah jest niskie.

Do typowych objawów zakażenia wirusem Nipah należą wysoka gorączka, wymioty, infekcje dróg oddechowych oraz, w ciężkich przypadkach, drgawki i zapalenie mózgu.

Zakażenie wirusem Nipah przenoszącym się ze zwierząt na ludzi, w 40-75 proc. przypadków kończy się śmiercią. Współczesna medycyna nie dysponuje skuteczną szczepionką, która mogłaby obniżyć ten wskaźnik.

- W ciągu ostatnich kilku tygodni trzy przypadki zakażenia wirusem Nipah, dwa w Indiach i jeden w Bangladeszu, trafiły na pierwsze strony gazet i wywołały obawy o możliwość szerszego rozprzestrzeniania się epidemii - wskazał dyrektor generalny WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Śmiertelny wirus Nipah w Azji. "Obawy o możliwość rozprzestrzenienia się epidemii"

Jak poinformował, możliwość regionalnego rozpowszechnienia się wirusa stała się przedmiotem oceny Światowej Organizacji Zdrowia. - Zarówno w ujęciu regionalnym, jak i globalnym ryzyko to jest niskie - przekazał.

W państwach azjatyckich w ubiegłym miesiącu doszło do trzech zakażeń wirusem Nipah. Chodzi o dwa przypadki w indyjskim stanie Bengal Zachodni oraz jeden zgon w Bangladeszu. Dwa ogniska choroby nie były ze sobą powiązane.

- Oba wystąpiły jednak na granicy Indii i Bangladeszu, na obszarach, które mają podobne warunki ekologiczne i kulturowe, a także populacje tego samego gatunku owocożernego nietoperza, będącego naturalnym rezerwuarem wirusa Nipah - zauważył Tedros.

Wirus Nipah w Indiach i Bangladeszu. Są pierwsze zakażenia i zgon

Chorobę Nipah zidentyfikowano po raz pierwszy w 1998 r., po tym jak rozprzestrzeniła się wśród hodowców trzody chlewnej w Malezji. W Indiach po raz pierwszy ognisko choroby Nipah odnotowano w 2001 r. w Bengalu Zachodnim.

W 2018 roku na skutek zakażenia wirusem Nipah w Kerali zmarło co najmniej 17 osób, a w 2023 roku w tym samym stanie na południu Indii zmarły dwie osoby.

Do objawów zalicza się wysoką gorączkę, wymioty i infekcję dróg oddechowych, ale w ciężkich przypadkach mogą wystąpić drgawki i zapalenie mózgu prowadzące do śpiączki.

