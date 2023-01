WHO ostrzega: Syrop z Indii zabił większość dzieci, którym go podano

Oprac.: Dawid Zdrojewski

Co najmniej 18 dzieci zmarło po zażyciu syropów Ambronol i Dok-1 Max produkowanych przez indyjskie zakłady farmaceutyczne Marion Biotech - poinformowało ministerstwo zdrowia Uzbekistanu. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ostrzegła przed stosowaniem tych preparatów. Kilka miesięcy temu inne syropy z Indii miały przyczynić się do zgonów ponad 70 dzieci w Gambii.

Zdjęcie Syrop na kaszel z Indii przyczynił się do śmierci dzieci / 123RF/PICSEL