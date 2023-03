Autorzy raportu Światowej Organizacji Zdrowia apelują do rządzących o wprowadzenie przepisów, które nałożą bardziej surowe limity zawartości sodu w produktach, konieczność wyraźniejszego oznaczania zawartości soli na opakowaniach i zwiększania świadomości społecznej na temat zagrożeń zdrowotnych, jakie niesie ze sobą spożywanie dużej ilości słonych potraw - poinformował "The Washington Post".

- Nadmierne spożycie sodu odpowiada za 1,8 miliona zgonów każdego roku - powiedział dyrektor Departamentu Żywienia dla Zdrowia i Rozwoju WHO Francesco Branca.

Według Światowej Organizacji Zdrowia spożywanie zbyt dużej ilości soli jest jedną z przyczyn chorób sercowo-naczyniowych, które każdego roku zabijają około 17,9 mln ludzi, a także prowadzi do udarów, które powodują śmierć 5 mln ludzi na całym świecie.

Branca stwierdził, że rządy mogłyby uratować wiele istnień ludzkich, wprowadzając obowiązkowe ograniczenia dotyczące ilości soli, jaką przemysł spożywczy może dodawać do przetworzonej żywności.

Jemy ponad dwa razy więcej soli niż powinniśmy

"The Washington Post" zauważa, że większość ludzi na świecie spożywa około 10,8 gramów soli dziennie, czyli ponad dwukrotnie więcej niż zaleca zarówno WHO, jak i Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom. Sól jest niezbędnym składnikiem odżywczym, ale sód - który stanowi jej 40 procent - zwęża i usztywnia naczynia krwionośne.

- Jeśli zatrzymujesz więcej soli w organizmie, powoli podnosi się ciśnienie krwi - powiedział profesor medycyny sercowo-naczyniowej na Uniwersytecie Królowej Marii w Londynie Graham MacGregor. - To podwyższone ciśnienie krwi powoduje następnie udary, zawały serca lub niewydolność serca - ostrzegł.

WHO ma nadzieję na zmniejszenie globalnego spożycia soli o 30 proc. w stosunku do poziomu z 2013 roku, co jest 12-letnim celem, na który zgodziły się wówczas wszystkie 194 państwa członkowskie. Żaden z nich nie jest jednak na dobrej drodze do osiągnięcia tych założeń. Branca powiedział, że rozważa się przedłużenie celu do 2030 roku.

Po analizie polityki redukcji soli, która została wdrożona przez światowe rządy, WHO stwierdziła, że zaledwie dziewięć z nich wprowadziło wystarczająco środki w celu ograniczenia nadmiernego spożycia soli. To stanowi zaledwie 5 proc.

Dlaczego w żywności jest tak dużo soli?

Francesco Branca twierdzi, że jednym z powodów, dla których producenci żywności nadal dodają tak dużo soli, pomimo znanych im zagrożeń dla zdrowia, jest to, że lata dodawania zbyt dużej ilości soli do naszej żywności sprawiły, że kubki smakowe ludzi odczuliły się na nadmierny poziom soli. - Oczekujesz pewnej ilości soli i myślisz, że jeśli nie masz jej tyle , jedzenie jest bez smaku - powiedział Branca.

Naukowcy twierdzą, że korzyści płynące z ograniczenia spożycia soli pojawiają się stosunkowo szybko. U większości ludzi ciśnienie krwi zaczyna spadać w ciągu kilku tygodni, a wrażliwość na sól wkrótce powraca.

- Twoje kubki smakowe dostosują się do zmniejszenia ilości soli i będziesz w stanie lepiej doświadczać inne smaki - zachęcał Branca, podkreślając, że jedzenie może nawet smakować lepiej.

