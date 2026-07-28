W skrócie Około 50-letni mężczyzna ze Słowacji przedostał się na teren lotniska w Koszycach, wszedł do niezabezpieczonego samolotu i zasnął na pokładzie, co zostało odkryte przez załogę rano.

Po incydencie służby lotniska podjęły natychmiastowe środki bezpieczeństwa, wzmacniając kontrole i nie ujawniły, w jaki sposób mężczyzna pokonał ogrodzenie oraz dostał się do samolotu.

Ekspert ds. bezpieczeństwa podkreślił, że zawiodło kilka elementów systemu ochrony lotniska i wskazał na możliwość poważniejszych skutków, gdyby osoba wdarła się z innymi intencjami.

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Do zdarzenia doszło na lotnisku w Koszycach. Mężczyzna pojawił się w ogólnodostępnej części terminala w czwartek wieczorem. Nie miał przy sobie żadnych dokumentów. W pewnym momencie wszedł także do zamkniętych pomieszczeń, gdzie przygotował sobie jedzenie i kawę.

Mężczyzna rozmawiał również z pracownicą portu lotniczego - pytał ją o dostępne połączenia z Koszyc. Według relacji świadków jego sposób komunikacji miał być nietypowy. Kiedy później opuścił terminal, personel uznał, że nie ma go w ogóle na terenie lotniska.

Było jednak inaczej. Intruz podszedł do ogrodzenia znajdującego się w oddaleniu od budynku terminala i przedostał się przez nie do strefy zastrzeżonej.

Koszyce. Wszedł do samolotu i zasnął na pokładzie

Po pokonaniu ogrodzenia mężczyzna przez około godzinę poruszał się po płycie lotniska. Nie został zauważony ani przez ochronę, ani przez system monitoringu.

Jego celem stał się zaparkowany samolot Austrian Airlines, który rano miał wykonać połączenie do Wiednia. Maszyna była niezabezpieczona - przy drzwiach znajdowały się schody, a wejście na pokład było otwarte.

Mężczyzna wszedł do środka, usiadł w pierwszym rzędzie foteli i zasnął. Został znaleziony dopiero przez członków załogi, którzy przybyli przygotować samolot do lotu. Po odkryciu intruza załoga powiadomiła ochronę.

Ze względu na brak dokumentów oraz podejrzenie zaburzeń psychicznych nie udało się od razu ustalić jego tożsamości ani motywów działania. Na prośbę kapitana przeprowadzono kontrolę bezpieczeństwa, ale nie potwierdzono obecności niebezpiecznych substancji ani ładunków na pokładzie. Samolot odleciał do Wiednia z dwugodzinnym opóźnieniem.

Lotnisko wyjaśnia sprawę. Wprowadzono dodatkowe środki bezpieczeństwa

Rzecznik lotniska w Koszycach Juraj Toth potwierdził, że do strefy bezpieczeństwa dostała się nieupoważniona osoba narodowości słowackiej. "Wszystkie niezbędne środki bezpieczeństwa zostały podjęte natychmiast po incydencie. Jednocześnie, aż do odwołania, podjęto wzmożone środki bezpieczeństwa" - przekazał.

Lotnisko nie ujawniło szczegółów dotyczących tego, w jaki sposób mężczyzna pokonał ogrodzenie, dlaczego nie został wykryty przez monitoring oraz jak dokładnie dostał się na pokład samolotu. Okoliczności zdarzenia są obecnie badane.

Ekspert ostrzega: To nie był jeden błąd, zawiodło kilka zabezpieczeń

Do sprawy odniósł się analityk ds. bezpieczeństwa Radovan Bránik. Jego zdaniem, przywołanym przez serwis pravda.sk, incydentu nie można traktować wyłącznie jako nietypowej historii o człowieku, który zasnął w samolocie.

Według eksperta wydarzenie ujawniło poważne problemy w działaniu systemu ochrony lotniska. Ekspert podkreślił, że porty lotnicze funkcjonują w oparciu o tzw. ochronę warstwową. Obejmuje ona m.in. czujność pracowników, kontrolę ruchu, monitoring oraz fizyczne zabezpieczenia.

Jego zdaniem w Koszycach zawiodło kilka kolejnych elementów systemu. Mężczyzna mógł zostać zatrzymany już w terminalu, później przy wejściu do zamkniętych pomieszczeń, podczas pokonywania ogrodzenia lub w trakcie poruszania się po płycie lotniska.

Nietypowa sytuacja na lotnisku. Ekspert zwraca uwagę na skutki

Według analityka najbardziej niepokojące jest to, że mężczyzna mógł wejść do samolotu, który nie był odpowiednio zabezpieczony. - Włamał się do samolotu, który nawet nie był zamknięty. To odpowiedzialność właściciela, operatora samolotu, niezależnie od tego, na którym lotnisku jest on zaparkowany - powiedział.

Ekspert ostrzegł, że gdyby podobną drogę obrała osoba działająca celowo, skutki mogłyby być znacznie poważniejsze. - Gdyby zrobiła to osoba, która ewidentnie jest chora psychicznie, gdyby osoba mająca złe intencje działała w ten sam sposób i celowo, dziś moglibyśmy mówić o katastrofalnych, przynajmniej materialnych, konsekwencjach - podkreślił Radovan Bránik.

Źródło: pravda.sk





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