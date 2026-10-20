W skrócie Na plaży Orient Beach w Republice Południowej Afryki rekin zaatakował 65-letnią kobietę, która zginęła w wyniku odniesionych obrażeń.

Władze zamknęły sąsiadujące plaże i poprosiły mieszkańców oraz turystów o powstrzymanie się od wchodzenia do wody.

Śmiertelne ataki rekinów są rzadkością na świecie, jednak wybrzeże wschodnie RPA znane jest z takich incydentów.

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Południowoafrykańska stacja precyzuje, że do ataku doszło we wtorkowy poranek na plaży Orient Beach w mieście KuGompo. Miejscowość ta znajduje się na wschodzie kraju.

Policja przekazała, że zgłoszenie otrzymała około godziny 7:00 czasu lokalnego. Jak sprecyzowali funkcjonariusze, na miejscu znaleźli ciało 65-letniej kobiety z "otwartymi ranami".

RPA. Atak rekina na kobietę, seniorka nie przeżyła

Według lokalnych mediów, na które powołuje się serwis CBS News, kobieta pływała po tym akwenie regularnie. W chwili ataku przebywała w wodzie razem z grupą innych osób.

Przedstawiciele lokalnej społeczności podali, że inni pływacy zauważyli płetwę grzbietową oraz ogon rekina, ale na pomoc seniorce było już za późno. Wszystko miało wydarzyć się w ciągu krótkiej chwili.

Relacjonowali, że kobieta doznała "poważnych obrażeń prawej ręki i nogi". "Potwierdzono, że dziś rano na plaży Orient Beach doszło do ataku rekina, co doprowadziło do tragicznego zdarzenia" - poinformowały władze miasta w oświadczeniu.

Atak rekina w RPA. Władze apelują o ostrożność

Po ataku władze miejskie zamknęły pobliskie plaże i zaapelowały do mieszkańców, aby nie wchodzili do wody. CBS News przypomina, że śmiertelne ataki rekinów zdarzają się na świecie niezwykle rzadko, natomiast wschodnie wybrzeże RPA ma długą historię takich tragicznych zdarzeń.

Do ostatniego głośnego ataku rekina w tym kraju doszło w zeszłym roku. Na skutek ugryzienia zginął wówczas turysta, a władze przyznały, że atak zwierzęcia był "niesprowokowany" przez człowieka.

Źródła: Reuters, SABC, CBS News



