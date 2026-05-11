Wenzeula 51. stanem USA. Trump rozważa "na poważnie"

W skrócie Donald Trump w rozmowie telefonicznej stwierdził, że poważnie rozważa włączenie Wenezueli do USA jako 51. stanu i podkreślił wartość wenezuelskich złóż ropy naftowej.

Podobna deklaracja Donalda Trumpa pojawiła się już wcześniej, m.in. w marcu, kiedy napisał o tym w mediach społecznościowych.

Delcy Rodriguez, pełniąca obowiązki prezydenta Wenezueli, odrzuciła tę propozycję, wskazując na przywiązanie społeczeństwa do niepodległości państwa.

"Właśnie skończyłem rozmawiać przez telefon z Donaldem Trumpem. Powiedział mi, że poważnie rozważa uczynienie z Wenezueli 51. stanu" - przekazał John Roberts z redakcji Fox News.

Prezydent USA podczas rozmowy podkreślił także, że w Wenezueli znajdują się złoża ropy naftowej o wartości 40 bilionów dolarów i wyraził także przekonanie, że "Wenezuela kocha Trumpa".

Na deklarację Trumpa odpowiedziała Delcy Rodriguez, która zaczęła pełnić obowiązki prezydenta Wenezueli tym, jak pod koniec stycznia Amerykanie przeprowadzili atak na stolicę kraju Caracas i pochwycili prezydenta Nicolasa Maduro.

"Nigdy byśmy tego nie rozważali, bo jeśli jest coś, co nas, Wenezuelczyków i Wenezuelki, łączy, to właśnie miłość do naszego procesu niepodległościowego oraz do naszych bohaterów i bohaterek niepodległości" - przekazała Rodriguez cytowana przez CTV News.

Dopytywana przez dziennikarzy o to, jak zapatruje się na plany Donalda Trumpa, Delcy Rodriguez odpowiedziała, że jej administracja jest w trakcie przygotowywania "programu współpracy dyplomatycznej" ze Stanami Zjednoczonymi.

To nie pierwszy raz, kiedy Donald Trump mówi o możliwości uczynienia z Wenezueli 51. stanu. W marcu prezydent USA opublikował w mediach społecznościowych wpis o podobnej treści.

"Ostatnio dobre rzeczy przytrafiają się Wenezueli. Zastanawiam się, na czym polega ta magia? Status stanowy nr 51, ktoś zainteresowany?" - napisał Trump W Truth Social w marcu.

Według dziennikarzy Fox News w poniedziałkowej rozmowie telefonicznej prezydent USA mówił o włączeniu Wenezueli do USA "na poważnie".

Źródło: Fox News, CTV News

