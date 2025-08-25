Wenezuelski reżim w strachu przed USA. Tysiące ludzi w kolejkach

Mateusz Balcerek

Oprac.: Mateusz Balcerek

Gospodynie domowe i emeryci w Wenezueli ustawiają się w kolejce, by dołączyć do paramilitarnej "milicji" - informuje telewizja CBS News powołując się na agencję AFP. Mobilizacja przeprowadzana jest, jak twierdzi reżim, na wypadek "inwazji USA".

Wenezuelscy ochotnicy zapisują się do milicji
Wenezuelscy ochotnicy zapisują się do milicjiIVAN MCGREGOR/AnadoluAFP

W zeszłym tygodniu wenezuelski dyktator Nicolas Maduro potępił "ponowne pojawienie się ekstrawaganckich, dziwacznych i absurdalnych gróźb" ze strony Stanów Zjednoczonych.

Wezwał on obywateli do wstąpienia w szeregi Boliwariańskiej Milicji, korpusu cywilnego powiązanego z siłami zbrojnymi tego południowoamerykańskiego kraju.

Wenezuela. Maduro wzywa obywateli do wstąpienia w szeregi milicji

Przywódca Wenezueli groził w zeszły tygodniu, że w szeregach milicji jest nawet 4,5 mln obywateli jego państwa. Zdaniem zachodnich komentatorów ma to niewiele wspólnego z prawdą.

Na placach stolicy, w budynkach wojskowych i publicznych, a nawet w pałacu prezydenckim Miraflores, utworzono punkty rejestracji milicji.

Ochotnicy mogli również zapisywać się w Mountain Barracks, gdzie znajduje się mauzoleum zmarłego przywódcy socjalistycznego Hugo Cháveza, w gęsto zaludnionym obszarze z dużymi osiedlami mieszkaniowymi i rozpadającymi się domami z cegły.

    Eskalacja konfliktu na linii USA - Wenezuela

    Zdaniem dziennikarzy ten osobliwy pokaz siły ma być sygnałem wysłanym do Waszyngtonu, który wyznaczył 50 milionów dolarów nagrody za Maduro.

    Dyktator jest oskarżony przez administrację Donalda Trumpa o kierowanie kartelem narkotykowym.

    Prezydent USA umieścił trzy okręty wojenne u wybrzeży Wenezueli w celu przeprowadzenia, jak twierdzą Stany Zjednoczone, operacji antynarkotykowych.

    Sytuacja między dwoma państwami zaostrza się od lipca 2024 roku, gdy Maduro po raz kolejny obwołał się prezydentem Wenezueli. Stany Zjednoczone i Unia Europejska nie uznały wyników głosowania.

