Wenezuela uwolniła więźniów politycznych. Wśród nich są Europejczycy
Wenezuelski rząd poinformował, że wypuścił na wolność 116 więźniów politycznych, którzy zostali uwięzieni podczas rządów Nicolasa Maduro. Wśród nich jest dwóch obywateli Włoch, niedługo wrócą do Europy.
W skrócie
- Wenezuelski rząd ogłosił uwolnienie 116 więźniów politycznych, wśród nich dwóch obywateli Włoch.
- Opozycja i organizacje praw człowieka kwestionują podaną liczbę, wskazując, że faktycznie uwolniono mniej osób.
- Zmiany polityczne w Wenezueli przyspieszyły po aresztowaniu Nicolasa Maduro przez siły USA, a władzę tymczasowo przejęła Delcy Rodriguez.
O uwolnieniu 116 więźniów politycznych poinformowało w komunikacie wenezuelskie Ministerstwo Więziennictwa. "Środki te przyniosły korzyści osobom pozbawionym wolności za działania związane z zakłócaniem porządku konstytucyjnego i podważaniem stabilności państwa" - przekazał resort.
Wenezuelska opozycja oraz organizacje działające na rzecz praw człowieka uważają jednak, że liczba podana przez władze może być zawyżona. Pozarządowa organizacja Foro Penal przekazała, że według jej informacji w poniedziałek na wolność wyszły 24 osoby.
Według szacunków w więzieniach w Wenezueli przebywa w sumie między 800 a 1200 więźniów politycznych, w tym 87 cudzoziemców. Jednym z więźniów jest również obywatel Polski, który posiada też paszport ukraiński.
Prezydent USA Donald Trump skomentował rozpoczęty proces uwalniania więźniów politycznych. - Mam nadzieję, że będą pamiętać, jakie mają szczęście, że przyszły Stany Zjednoczone i zrobiły to, co musiało zostać zrobione - stwierdził, odnosząc się do operacji amerykańskiej armii, w wyniku której obalony został Nicolas Maduro.
Wśród osób uwolnionych z wenezuelskich więzień znajduje się również dwoje obywateli Włoch. Premier Giorgia Meloni podziękowała Delcy Rodriguez pełniącej obowiązki prezydent Wenezueli za ich wypuszczenie.
- Są oni już bezpieczni w ambasadzie Włoch w Caracas - przekazała szefowa włoskiego rządu.
- Rozmawiałam z nimi. Samolot z Rzymu już wyleciał, by sprowadzić ich do domu - dodała Meloni.
Włoski minister spraw zagranicznych Antonio Tajani poinformował, że w związku z uwolnieniem dwóch Włochów, Rzym zdecydował się podnieść rangę stosunków dyplomatycznych z Caracas z poziomu charge d'affaires do poziomu ambasadora.
Zmiany polityczne w Wenezueli. Nicolas Maduro obalony
Od początku roku w Wenezueli mają miejsce duże zmiany polityczne po tym, gdy siły specjalne USA przeprowadziły operację wojskową i schwytały przywódcę tego kraju Nicolasa Maduro. Wenezuelski prezydent jest oskarżany przez USA o współudział w przemycie narkotyków do Stanów Zjednoczonych.
Maduro przebywa obecnie w amerykańskim areszcie. 5 stycznia usłyszał zarzuty, dotyczące m.in. udziału w zmowie narkoterrorystycznej i przemycie kokainy. Jego obowiązki przejęła dotychczasowa wiceprezydentka Delcy Rodriguez, ale amerykańska administracja zapowiedziała, że w okresie przejściowym to USA będą sprawować faktyczną kontrolę nad Wenezuelą.
Źródło: AFP