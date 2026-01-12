W skrócie Wenezuelski rząd ogłosił uwolnienie 116 więźniów politycznych, wśród nich dwóch obywateli Włoch.

Opozycja i organizacje praw człowieka kwestionują podaną liczbę, wskazując, że faktycznie uwolniono mniej osób.

Zmiany polityczne w Wenezueli przyspieszyły po aresztowaniu Nicolasa Maduro przez siły USA, a władzę tymczasowo przejęła Delcy Rodriguez.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

O uwolnieniu 116 więźniów politycznych poinformowało w komunikacie wenezuelskie Ministerstwo Więziennictwa. "Środki te przyniosły korzyści osobom pozbawionym wolności za działania związane z zakłócaniem porządku konstytucyjnego i podważaniem stabilności państwa" - przekazał resort.

Wenezuelska opozycja oraz organizacje działające na rzecz praw człowieka uważają jednak, że liczba podana przez władze może być zawyżona. Pozarządowa organizacja Foro Penal przekazała, że według jej informacji w poniedziałek na wolność wyszły 24 osoby.

Według szacunków w więzieniach w Wenezueli przebywa w sumie między 800 a 1200 więźniów politycznych, w tym 87 cudzoziemców. Jednym z więźniów jest również obywatel Polski, który posiada też paszport ukraiński.

Prezydent USA Donald Trump skomentował rozpoczęty proces uwalniania więźniów politycznych. - Mam nadzieję, że będą pamiętać, jakie mają szczęście, że przyszły Stany Zjednoczone i zrobiły to, co musiało zostać zrobione - stwierdził, odnosząc się do operacji amerykańskiej armii, w wyniku której obalony został Nicolas Maduro.

Wenezuela wypuszcza więźniów politycznych. Wśród nich są Europejczycy

Wśród osób uwolnionych z wenezuelskich więzień znajduje się również dwoje obywateli Włoch. Premier Giorgia Meloni podziękowała Delcy Rodriguez pełniącej obowiązki prezydent Wenezueli za ich wypuszczenie.

- Są oni już bezpieczni w ambasadzie Włoch w Caracas - przekazała szefowa włoskiego rządu.

- Rozmawiałam z nimi. Samolot z Rzymu już wyleciał, by sprowadzić ich do domu - dodała Meloni.

Włoski minister spraw zagranicznych Antonio Tajani poinformował, że w związku z uwolnieniem dwóch Włochów, Rzym zdecydował się podnieść rangę stosunków dyplomatycznych z Caracas z poziomu charge d'affaires do poziomu ambasadora.

Zmiany polityczne w Wenezueli. Nicolas Maduro obalony

Od początku roku w Wenezueli mają miejsce duże zmiany polityczne po tym, gdy siły specjalne USA przeprowadziły operację wojskową i schwytały przywódcę tego kraju Nicolasa Maduro. Wenezuelski prezydent jest oskarżany przez USA o współudział w przemycie narkotyków do Stanów Zjednoczonych.

Maduro przebywa obecnie w amerykańskim areszcie. 5 stycznia usłyszał zarzuty, dotyczące m.in. udziału w zmowie narkoterrorystycznej i przemycie kokainy. Jego obowiązki przejęła dotychczasowa wiceprezydentka Delcy Rodriguez, ale amerykańska administracja zapowiedziała, że w okresie przejściowym to USA będą sprawować faktyczną kontrolę nad Wenezuelą.

Źródło: AFP

Umowa UE z krajami Mercosur. Pawlak w ''Prezydentach i premierach'': Są ryzyka, ale też szanse na dofinansowanie rolnictwa Polsat News Polsat News