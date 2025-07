Wenezuela uwolni Amerykanów. W zamian wrócą setki deportowanych

"Dziesięcioro Amerykanów zatrzymanych w Wenezueli jest w drodze do wolności" - ogłosił sekretarz stanu USA Marco Rubio. To efekt wymiany między Stanami Zjednoczonymi a Wenezuelą, w której pośredniczy Salwador. Do Wenezueli odesłanych zostanie 252 obywateli tego kraju, deportowanych wcześniej z USA i przetrzymywanych w więzieniu w Salwadorze.